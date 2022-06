Dansk fodbold ... 20. jun. 2022 kl. 07:19 Gem artikel Gemt artikel

De beskidte hooligan-tricks: Umuligt at stoppe

Selvom danske klubber i tæt samarbejde med politiet gør, hvad de kan for at stoppe Danmarks farligste fra at få adgang til stadion, udnytter hooligans et ulovligt trick, som er umuligt at dæmme op for