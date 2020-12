Efter stor kritik af FC Københavns beslutning om at tage på træningslejr i Dubai, bøjer de sig i støvet. Nu går turen i stedet til Portugal.

'Vi stod i en situation, hvor Dubai var den eneste mulighed uden for Danmarks grænser, da Corona-situationen i Europa havde hindret os i at finde kvalificerede modstandere og faciliteter i Portugal, som var vores plan', udtaler den sportslige leder, William William Kvist.

Beslutningen efterlod massiv kritik fra fanklubben og menneskerettighedsorganisationer, og i dag, kunne klubben meddele, at flyet nu flyver mod Portugal.

De har lyttet til os

Ekstra Bladet har været i kontakt med formanden for FCK's fanklub, Lars Thor, der fortæller, at det er den rigtige beslutning.

- Vi er mere end tilfredse med, at de er kommet til fornuft og valget er faldet på Portugal, og ikke Dubai. Det var jo det hele kritikken lød på og ikke kun fra os, siger Lars Thor.

Det er kun et år siden, at FCK meddelte, at det var slut med at rejse til Dubai, der har problemer med at overholde menneskerettighederne. Derfor er det vigtigt for klubbens fans, at der bliver overholdt det, der bliver sagt.

- Jeg forholder mig til, at de har droppet Dubai og valgt Portugal i stedet for, som vi havde påpeget, at vi gerne så, de gjorde. Vi var ligeglade med om det var Østrig eller Portugal, bare det ikke var Dubai, siger Lars Thor.

Lars Thor tror også, at bestyrelsen i FCK har lyttet til deres fans og taget deres ord i betragtning.

- Jeg håber, at de har lyttet til os og taget det kraftigt med i deres overvejelser. Det tror jeg, at de har gjort, ellers havde de nok holdt fast ved Dubai ud fra de udsagn, de selv kom med i starten, siger Lars Thor.

