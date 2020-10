Den der ler Sisto...

HERNING (Ekstra Bladet): Det tog sin tid, men med udligningen efter en solid time og to basser i de sidste minutter fik FC Midtjylland den sejr, der skal booste selvtilliden før mødet med Atalanta på onsdag.

Brian Priske var også relativt tilfreds bagefter.

Det var i lidt længe om – hvis man nu skal finde hullerne i osten…

- Haha, ja det kan man godt sige. Det er derfor, en kamp varer 90 minutter.

Var du helt rolig?

- Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Men jeg synes jo for det første, at vi vinder fuldstændig fortjent, men når du er bagud 0-1 mod et hold som OB, og har erfaringen fra sidste efterår, hvor de vandt 1-0 her, så ved man, det kan blive svært. De ændrer også formation og gør det endnu mere kompakt efter pausen, siger FC Midtjyllands cheftræner og tilføjer:

- Så ved du, du har brug for ekstra kvalitet i de rette situationer, og det fik vi heldigvis vist, at vi har.

Det tør siges. Sory Kaba viste klassen med udligning og frispilning til Anders Dreyer, og Pione Sistos frispark til 3-1… Puha, det var bare rå klasse! Ulvene var stærkest – til Sisto…

Men der skal endnu mere power til, når der i midtugen er italiensk for begyndere i Herning – når de midtjyske ulve debuterer i Champions League.

- Jeg synes, vi står godt, siger Brian Priske.

- Det har været en vanskelig periode med landsholdene, og flere spillere er først vendt tilbage torsdag og de sidste fredag. Det er de vilkår, der er. En træning sammen – og så skulle vi også lige se, om de var coronafri.

Har du noteret dig, at Atalanta fik en ordentlig omgang – 1-4 i Napoli?

- Ja, det har jeg set. Man kan altid tage noget med, og vi vil da kigge på, hvad Napoli gjorde godt i den kamp. Men på onsdag er det et helt andet opgør, der kræver en helt anden mentalitet og indstilling.

Brian Priske:

- Vi jagter et mesterskab, og de første syv point i sæsonen har ikke helt levet op til vores egne forventninger, og derfor er det også vigtigt at sende et signal om, at vi er topmotiverede. Det kunne man se på alle parametre i dag.

Hvorfor var Frank Onyeka ikke i truppen?

- Han fik noget under landsholdssamlingen i Nigeria og kom først hjem fredag. Han skulle lige skannes, og vi håber, han er klar til på onsdag.

Erik Sviatchenko understreger, at Superligaen har topprioritet i FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Erik Sviatchenko er også tilfreds efter en slidsom dag på jobbet.

- Vi plejer at være rigtigt gode i anden halvleg. Det var vi nu egentlig også i første, hvor vi dominerede på mange parametre, på bold, på chancer og på genpres, så i pausen snakkede vi så egentlig bare om, at vi skulle blive ved.

Men OB havde faktisk et par pæne tilbud i starten af anden halvleg.

- Vi fik ikke den bedste start, og de presser os på nogle dødbolde, men vi står imod og kommer lige så stille ind i kampen, siger kaptajnen.

- Vi kommer med power, det er det, vi skal, og det er i Superligaen, vi skal bygge fundamentet. Den er det vigtigste for os!

Oliver Christensen var efter kampen ikke helt klar over, hvad der egentlig skete, da Sory Kaba langt om længe fik udignet til 1-1. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

OB’s Oliver Christensen stod længe som en drøm. Eller måske rettere som FCM’s mareridt. Keeperen nappede straffe, frie chancer og sikrede ene mand, at fynboerne ikke var krøllet sammen og bagud 0-4 ved pausen.

I stedet førte de 1-0!

Men til sidst løbe han tør for mirakler, og keeperen ærgrede sig naturligvis – behersket.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, men det var jo en fortjent Midtjylland-sejr i dag, det må man bare sige. I første halvleg skaber de mange chancer, efter pausen får vi bedre styr på det, og vi har to fine chancer i starten. Men man kan ikke sige, der var ret mange minutter, hvor vi dominerede kampen, erkender Oliver Christensen.

- Vi giver syv-otte chancer væk de første 20 minutter, så det er klart, vi kæmpede lidt med det – i hele kampen, hvis man skal være helt ærlig.

Sory Kaba scorer et besynderligt mål, hvor han på en eller anden måde får trampet bolden hen over min skulder. Det har jeg aldrig prøvet før. De har heldet med sig på de to første mål, og Pione Sistos frispark… Det er bare godt sparket ind, han er dygtig.

