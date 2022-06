Der var interesse fra de største ligaer

Torsdag oplyste FC København, at klubben har skrevet under på en ny fireårig kontrakt med Viktor Claesson. Det lykkedes på trods af stor interesse fra nogle af verdens største ligaer

Tidligere i år blev Viktor Claessons kontrakt med russiske FK Krasnodar ophævet efter Ruslands invasion af Ukraine.

Den 30. marts offentliggjorde FCK så, at de havde skrevet under med Claesson for resten af sæsonen.

10 kampe, 1 mål, 3 assists.

Det er, hvad svenskeren nåede at præstere i FCK-trøjen, før han torsdag skrev under på en ny fireårig kontrakt med de danske mestre.

- En svær situation er blevet til noget rigtig godt, siger Claesson til Aftonbladet.

- Det tog ikke lang tid for mig at føle mig hjemme i FCK og København. Og så blev det oven i købet til ligaguld.

Artiklen fortsætter under billedet...

Viktor Claesson i aktion for FCK mod FC Midtjylland i april kort efter tilkomsten til de senere danske mestre. Foto: Jens Dresling

De positive oplevelser i FCK har altså nu resulteret i en ny kontrakt, men de danske mestre har langt fra været ene om interessen for den svenske landsholdskant.

Ifølge Aftonbladets oplysninger har klubber som Strasbourg, Sassuolo, Stuttgart og Augsburg også udvist interesse for Claesson.

- Jeg vil ikke tale om andre klubber, men ja, der var klubber i Frankrig, Italien og Tyskland, siger han.

Baby født for tidligt

Én af årsagerne til, at Viktor Claesson har valgt at blive i FCK, skal findes på familiefronten.

I maj blev han nemlig far til en lille søn, Matteo, der blev født en måned for tidligt.

- Det føles rigtig godt at kombinere et højt sportsligt niveau med at være så tæt på hjemmet, siger den nybagte far.

- Julia (Claessons kone, red.) skulle på neonatalafdelingen i Jönköping i en uge (efter fødslen, red.). Jeg tog tilbage og spillede ude mod Brøndby, inden jeg igen tog til Sverige. Så der var lidt pendling frem og tilbage i et stykke tid.

Men trods den for tidlige fødsel og de besværlige omstændigheder er Viktor Claesson himmelhenrykt over de seneste måneders begivenhder.

- Det har været et fantastisk forår med sønnen, guldet og den nye kontrakt. Nu skal vi nyde to ugers ferie hjemme i Sverige, inden forberedelserne til Champions League-kvalifikationen begynder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------