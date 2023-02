Derfor er politiets beslutning helt efter bogen

Fredag droppede Københavns Vestegns Politi ikke at rejse sigtelser i sagen om tumult i forbindelse med en intern træningskamp i Brøndby IF, hvor Anis Slimane slog holdkammeraten Mathias Greve.

Den beslutning bakker Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, op om.

I en pressemeddelelse lægger politiet vægt på, at fodbold er en kontaktsport, hvor voldsomme hændelser kan finde sted, uden de er strafbare. Den tolkning er korrekt, forklarer professoren.

'Fodbold er en fysisk kontaktsport, hvor der bliver ”gået til den” fra begge sider.'

'I såvel den strafferetlige teori som retspraksis er det derfor anerkendt, at bagatelgrænsen for, hvornår voldsbestemmelsen kommer i spil, fornuftigvis må trækkes anderledes end i andre sammenhænge,' oplyser Lasse Lund Madsen til Ekstra Bladet i en mail.

Annonce:

Var omfattet af kampen

Hændelsen, hvor Slimane og Greve røg i totterne på hinanden, fandt sted efter træningskampen var fløjtet af. Det bekræfter politiet selv i den førnævnte pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har spurgt Københavns Vestegns Politi, hvorfor de lægger vægt på, at fodbold er en kontaktsport, når hændelsen ikke fandt sted under kampen.

I en skriftlig kommentar svarer politiet:

'Hændelsen blev vurderet til at være omfattet af kampen, også selvom spillet var fløjtet af sekunder forinden.'

Politiets forklaring er ifølge strafferetseksperten gangbar, fordi hændelsen fandt sted i umiddelbar forlængelse af kampens afslutning.

'Hvis der er tale om relativt banal vold og håndgemæng, er det helt i tråd hermed, at politiet ikke vil gøre mere ved sagen, men lade Brøndby håndtere den internt,' uddyber professoren.

Lasse Lund Madsen henviser til en afgørelse fra Østre Landsret i 2017, hvor en fodboldspiller blev frifundet for vold efter en batalje under en kamp. I afgørelsen blev der blandt andet lagt vægt på situationens intensitet, og at der 'blev gået til den fra begge sider'.