Derfor er prisen blevet så høj

Viaplays svar: Håber og tror folk vil blive

Ekstra Bladet sendte en række spørgsmål til Viaplay - blandt andre:

- Hvilke ny sportsrettigheder danner grobund for prisstigningen på sportspakken?

- Chef for ekspansion og sport hos NENT, Peter Nørrelund, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at smertegrænsen for, hvor meget de vil betale for rettigheder er nået – hvorfor så denne stigning hos forbrugerne?

- Vi ser mange på de sociale medier, der afmelder deres Viaplay med screendump af bekræftelsen. Hvilket indtryk gør det på jer?

- Hvor mange kunder har I mistet?

Svaret er skriftlig og kommer fra Mette Barnes, der er kommunikationsdirektør i Nordic Entertainment Group.

'Vi anerkender, at vi hæver priserne signifikant, men meget er sket, siden vi justerede prisen sidst. I Danmark har vi øget vores Film & Serier-indholdskartotek med mere end 2000 titler og 6000 timers indhold, samt vi planlægger at lancereyderligere 40 eksklusive Viaplay Originals her i 2021. Derudover udbød vi i løbet af 2020 mere end 7000 live sportsudsendelser og over 14000 timers sport i vores Total-pakke.'

'For fortsat at kunne udvikle og tilbyde eksklusivt premium indhold justerer vi nu til, så prisen stemmer overens med udbuddet.'

'Vi har fortsat en ambition om at sikre det stærkeste nordiske indhold samt de bedste premium sportsrettigheder, og vi håber og tror, at vores kunder fortsat vil blive hos os.'