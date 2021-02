Derfor må FCK vente på stjernen

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

Lukas Lerager må vente med at få sin FC København-debut, indtil han har overholdt coronareglerne og er blevet testet negativ en gang mere.

Derfor er Lerager ikke med i onsdagens kamp ude mod AaB, men det er til gengæld kantspilleren Mustapha Bundu, der også er ny i FCK-truppen.

FCK-træner Jess Thorup går i foråret efter at indhente topholdene FC Midtjylland og Brøndby, der har syv point mere på første- og andenpladsen.

- Vores jagtsæson er gået ind nu, og den skal vi være 100 procent klar på, for der er ikke tid til at slappe af eller lave missere. Vi skal ud over stepperne fra kamp ét, siger Thorup til klubbens hjemmeside.

- Vi har bygget en stærk kultur op med en stærk vi-følelse, og det får vi også brug for, for vi skal være sammen om at nå helt op og blande os i toppen, siger han.

Thorup er tilfreds med truppen, som den ser ud efter januars transfervindue, der lukkede mandag.

- Når jeg ser ned over truppen nu, kan jeg se mange spændende strenge at spille på.

- Det giver os mange muligheder, både i løbet af kampene, hvor vi kan sætte andre spillertyper ind fra bænken og ændre momentum, og også fra kamp til kamp i forhold til hvem der starter inde, siger Thorup.

Lukas Lerager får ikke debut onsdag. Foto: Privatfoto

FCK er uden de skadede angribere Mohamed Daramy og Mikkel Kaufmann, mens Lerager først træner med fra torsdag, hvis han fortsat bliver testet coronanegativ.

- Men ellers er alle andre klar, så vi kan altså vælge næsten alt fra den øverste hylde. Det er også nødvendigt, for at vi kan presse både os selv og vores modstandere.

- Det bliver et spændende forår, og nu kan vi ikke vente længere og glæder os bare til at komme i gang, lyder det fra Thorup.

FCK's kamp ude mod Aalborg går i gang onsdag klokken 20.

