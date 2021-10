Derfor skyder han penge i dansk klub

Den tidligere Manchester United-målmand Anders Lindegaard er sammen med blandt andre Mathias Zanka Jørgensen en del af en investorgruppe, der har kastet penge efter københavnerklubben B.93. Det kom frem tidligere på sommeren.

Mathias 'Zanka' Jørgensens barndomsklub er B.93, men fynboen Anders Lindegaard har som sådan ikke nogen personlig relation til den klub, han nu har investeret en del af sine sparepenge i.

Han fortæller i et interview med Helsingborgs Dagblad, at han ikke har investeret noget kæmpe stort beløb - han kalder beløbets størrelse for nærmest ikke-eksisterende - men han har store forventninger til projektet.

- Det er et meget interessant fritidsprojekt, som ikke kræver så meget energi. Jeg kommer med mine holdninger til det sportslige, men jeg har fortsat ikke været til en eneste kamp, siger Anders Lindegaard til avisen og tilføjer om B.93:

- De har den største rekrutteringsbase i landet sammen med FC København. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale, som der er grund til at gøre noget ved i fremtiden.

Artiklen fortsætter under billedet..

Anders Lindegaard er stadig aktiv trods sine 37 år. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

B.93 huserer aktuelt i 2. division, hvor holdet efter 11 kampe indtager fjerdepladsen. I sidste sæson var B.93 tæt på at sikre sig oprykning til NordicBet Ligaen, men mistede pusten til sidst.

37-årige Anders Lindegaard tørner ud for Helsingborgs IF.