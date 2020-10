- Det er alvorligt: Klubberne har ikke fået en krone

Det, der tilsyneladende skulle være en formalitet, har udviklet sig til en regulær skandale og en trussel mod de danske topklubbers eksistens.

I slutningen af august forlængede regeringen restriktionerne, så der fortsat kun må være 500 tilskuere på stadion til fodboldkampe.

Samtidig med de restriktioner forlængede regeringen arrangør-puljen. En pulje, hvor klubberne kunne få dækket sit underskud fra.

Problemet er blot, at bekendtgørelsen stadig ikke er kommet på plads to måneder efter.

Derfor har klubberne ikke modtaget så meget som én støttekrone i den nye sæson.

De tomme tribuner ser ud til at fortsætte resten af 2020. Klubberne skal nu ud at håbe på kompensation igen. Den nuværende ordning er ikke blevet vedtaget endnu. Foto: Lars Poulsen.

Meget problematisk

Og lige nu ved klubberne ikke, hvornår der kan søges om støtte-kronerne, og hvornår de kommer til udbetaling.

- Det her er meget problematisk og skaber stor usikkerhed om det finansielle grundlag hos klubberne, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Rundt omkring i klubberne er pengekasserne ved at være tomme, fordi indtægterne svigter i den her tid. Derfor er situationen snart meget alvorlig og livstruende for flere klubber.

- Vi vil jo helst tjene vores egne penge, men det får vi ikke lov til lige nu. Lad mig understrege, vi er glade for støtteordningerne, men vi har også brug for hurtig afklaring, så bekendtgørelsen får effekt, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningen direktør Claus Thomsen kalder det yderst problematisk, at arrangør-kompensationen endnu ikke er kommet på plads, så klubberne kan få penge. Foto: Annika Byrde.

Henvender sig til Kulturministeren

Politisk er der også stor undren over, at bekendtgørelsen endnu ikke er kommet på plads. Den bekendtgørelse, der blev brugt i foråret, kunne ikke bruges. Der skulle udarbejdes en ny, men den er altså ikke klar endnu.

- Det er på alle måder kritisabelt, fordi vi taler om en branche, hvor mange allerede er helt i knæ. Jeg vil spørge både Kultur- og Erhvervsministeren nærmere ind til den her problematik snarest, siger Venstres idrætsordfører, Sten Knuth.

Næsten enslydende melding kommer fra Jens Rohde, idrætsordfører fra Radikale Venstre.

- Det her er meget alvorligt. Ondt er jo blevet værre. Vi må og skal sørge for, at kompensationsordningerne er på plads, og pengene bliver udbetalt. Jeg vil snarest henvende mig til Kulturministeren, siger Jens Rohde.

Den nuværende arrangør-pulje udløber 31. oktober. De signaler, kulturminister Joy Mogensen har sendt, tyder på, at ordningen om maksimalt 500 tilskuere bliver forlænget yderligere. Formentlig i resten af 2020. Og det gør situationen endnu værre for klubberne.

Kulturministeren har i den forbindelse sagt, hun er klar til at forlænge arrangør-puljen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Socialdemokratiets idrætsordfører, Kasper Sand Kjær. Han havde i første omgang ingen kommentarer til den manglende bekendtgørelse, men ville undersøge sagens rette sammenhæng.

Fodbolddirektør rasende: Det passer slet ikke

Kvist i kontroversiel dobbeltrolle

Hvad er i grunden planen, FCK