- Det er ikke lavet til kvindeklubberne

Det bliver en dyr omgang for klubberne i kvindeligaen, hvis de skal overholde Divisionsforeningens coronaprotokol

Der er givet grønt lys til, at der atter kan spilles fodbold i kvindeligaen.

Men mens de i de 12 klubber på den ene side kan glæde sig over budskabet fra Kulturministeriet, så er det også en tilladelse, der giver dem en række udfordringer.

Divisionsforeningens protokoller er lavet til professionelle klubber i Superligaen og 1. division. Det er under de samme protokoller, at den bedste kvindelige fodboldrække i Danmark har fået lov at spille.

Det vil sige, at klubber som Vildbjerg og VSK Aarhus skal leve op til de samme krav som FC København og AGF.

Der er slet ikke de samme ressourcer og den samme økonomi i kvindefodbolden, og selv i en af de store klubber forudser man store udfordringer.

- Det er en protokol lavet til Superligaen og 1. division, ikke til kvindeklubberne. Det kan blive svært for os at overholde den til punkt og prikke, siger Brøndby-træner Per Nielsen til Ekstra Bladet.

Der er nok at tænke over for Brøndby-træner Per Nielsen og de øvrige ledere i kvindeligaen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den tidligere landsholdsspiller er træner for de forsvarende mestre, og han vil hjertens gerne i gang med at spille fodbold igen. Men lige nu er der bare mange ubekendte.

- Det bliver dyrt for klubberne, hvis spillerne skal igennem en masse test. Og hvad med træningskampe inden turneringen. Skal der også testes for covid-19 der?

- Det her vil kræve noget økonomi, og så er der selvfølgelig også alt det praktiske i hverdagen, siger Per Nielsen.

Det anbefales i protokollerne, at der er lægefagligt personale til stede til træning, bolde skal afsprittes, og i forbindelse med kampe bør man have et isoleret udendørs område til pausesnakken.

- Men vi kan jo ikke bare sætte os op på en tribune, som man vil kunne i Superligaen, siger Per Nielsen og nævner også de manglende omklædningsmuligheder som et problem.

Spillerne skal komme omklædte og gå i bad derhjemme. Men tanken om til en tur hjem fra Jylland i vådt spilletøj er ikke tillokkende.

- Vi har talt om, hvorvidt det bliver nødvendigt at tage på hotel. Og så er det heller ikke alle piger hos os, der har bil. Der er nogle, der kommer med offentlig transport, og det giver også nogle udfordringer, siger Brøndby-træneren.

Brøndby-spillerne er fortsat hjemsendt, men træner Per Nielsen har dem formentlig snart tilbage på træningsbanen. Foto: Jens Dresling

De danske mestre spillere var tirsdag fortsat hjemsendt, men bliver formentlig kaldt tilbage på træningsbanen inden længe.

Kvindeligaen skulle være sparket i gang i slutningen af marts, men det satte coronakrisen en effektiv stopper for.

De tolv klubber er delt op i henholdsvis et slutspil og et kvalifikationsspil.

Fortuna Hjørring indleder slutspillet med ti point, Brøndby har otte, mens FC Nordsjælland har seks på tredjepladsen.

Der er fortsat ikke sat dato på, hvornår første runde afvikles.

Lørdag var meldingen på kvindeligaens hjemmeside, at DBU og Kvindedivisionsforeningen var i gang med at undersøge, om og hvordan kvindeligaen kan starte på forsvarlig vis.

