- Det kan ingen hjælpepakke rette op på

Skaden på dansk fodbold kan blive uoprettelig, advarer direktøren for Divsionsforeningen efter forlængelse af tilskuerrestriktioner

Drømmen om flere tilskuere på Superliga-tribunerne er død og begravet i resten af 2020.

I de seneste dage har dansk fodbold med Divisionsforeningen i spidsen ellers forsøgt at overbevise om, at det er sikkert at lukke flere end 500 mennesker gennem tælleapparaterne.

Men svaret var ikke til at tage fejl af, da sundhedsminister Magnus Heunicke på fredagens pressemøde afviste at lempe på restriktionerne, og sammenlignede ønsket med situationen i Polen, hvor nationalarenaen i Warszawa er omdannet til felthospital.

500 tilskuere er for lidt, mener Divisionsforeningen. Regering og sundhedsmyndigheder er uenige. Foto: Jens Dresling

Noget af en mavepuster for de stadig mere trængte fodboldklubber, der er alvorligt ramt på økonomien.

- Vi er ikke skuffede, men håber, man mener det alvorligt, når man taler om tiltag, der skal begrænse skader på beskæftigelse og livsgrundlag, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Han er ærgerlig over, at myndighederne ikke har lyttet til argumentet om, at der ikke har været dokumenteret smittespredning i Superligaen.

- Vi og klubberne har investeret mange millioner i en løsning, som virker.

- Vi hører fra sundhedsmyndighederne, at man handler evidensbaseret. Vores evidens er, at vi kan gøre det uden smittespredning i 46 kampe med kontrolleret sektionering, siger Claus Thomsen, der frygter, at de fortsatte restriktioner kan gøre uoprettelig skade på dansk fodbold.

Han påpeger, at selv øget mulighed for hjælpepakker ikke fjerner truslen om økonomisk kollaps.

- For det første vil vi hellere tjene pengene selv.

- Selvfølgelig er vi meget taknemmelige hvis skatteyderne bidrager. Men begrænsningen er, at når de holder op, så står man med en fjerdedel af sine medarbejdere og sit økonomiske grundlag.

- Det kan ingen hjælpepakker rette op på, fordi de ikke er langsigtet indtægtsbaserede, påpeger Claus Thomsen, der i øvrigt ikke er voldsomt imponeret over sundhedsministerens sammenligning med Polen.

- Det har vel ikke noget med dansk fodbold at gøre. Jeg synes, man skal holde afholde sig fra den slags dramatisering i denne alvorlige situation.

