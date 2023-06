Direktør om skandale-scener: - En skændsel for vores fodboldklub

Der var meget på spil lørdag eftermiddag i 2.division, da de afgørende oprykningspladser til landets næstbedste fodboldrække skulle sikres.

Men i Kolding gik det helt galt.

Kampen mellem Kolding IF og Esbjerg fB blev nemlig afblæst i de sidste minutter, da en gruppe maskerede EfB-fans kastede romerlys på banen. Scenerne var så voldsomme, at kampens dommer måtte afblæse kampen, og det er en situation, som Jens Hammer, direktør i Esbjerg fB, tager kraftigt afstand fra.

- Det, der skete i slutningen af kampen og uden for banen, er en skændsel for vores fodboldklub, siger Jens Hammer til Ekstra Bladet.

Hvordan er stemningen blandt jer lige nu?

- Det hele er rigtig sørgeligt. Vi kunne som hold ikke gøre andet end at tage herover og forsøge at vinde fodboldkampen, og så sker det her til sidst. Alle er skuffede. Jeg har været med i dansk fodbold i rigtig mange år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, hvor en kamp bliver afblæst, siger han.

EfB-direktør Jens Hammer revser den gruppe af fans, der fik afblæst kampen. Foto: Ernst van Norde

Fire personer sigtet

Kampklædt politi måtte skride ind for at få stoppet optøjerne, har vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Morten Jessen, fortalt Ekstra Bladet.

- Der er tale om to hold, hvor der er store spændinger imellem dem. Det kører på de høje nagler lige nu, siger Morten Jessen.

Han uddyber, at politiet har sigtet fire personer i forbindelse med optøjerne.

- Vi har sigtet en for vold mod en anden fan, vi har sigtet en for vold mod politiet, og så har vi sigtet to personer for overtrædelse af fyrværkeriloven, siger Morten Jessen.

Uromagerne bestod primært af EfB-fans, fortæller vagtchefen, men omkring 40-50 tyske supportere var også med til at skabe ballade.

Ingen er kommet til skade under optøjerne, siger han.

Det var voldsomme scener, der udspillede sig i slutningen og efter opgøret mellem Kolding IF og Esbjerg fB. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Skal undersøges til bunds

Jens Hammer ved ikke, hvad der kommer til at ske nu. Det er uvist, om Esbjerg fB rent faktisk bliver noteret som vinder af kampen. Sikkert er det dog, at klubben misser oprykning, og nu skal de sørgelige scener undersøges til bunds.

- Vi er i dialog med politiet og har været det hele vejen igennem, siger Jens Hammer.

- Det her skal undersøges til bunds. Jeg er stolt af, at der kommer så mange fans, der støtter os og har klynget sig til håbet om oprykning. Og så er der nogle få tosser, der ødelægger det hele for klubben.