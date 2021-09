Direktør trækker i land: Sletter udsagn

En debat på Christiansborg førte fredag til selvransagelse hos virksomheden Sportect, der producerer og sælger pandebåndet headstrong headguard til fodboldspillere.

Efter kritik fra flere parter vil virksomheden nu ændre på sin hjemmeside, skriver Jyllands-Posten.

Af hjemmesiden vil det ikke længere fremgå, at de stødabsorberende bånd kan reducere antallet af hjernerystelser.

Det skrev Sportects direktør, Steen Werner Hamburger, fredag i en e-mail til avisen.

- Jeg er blevet klogere i dag (fredag, red.). Det er ikke helt, som jeg troede, det var, sagde han til Jyllands-Posten.

- Indtil videre har vi derfor slettet de udsagn, der kunne give anledning til diskussion. Det betyder dog ikke, at vi ikke fortsat mener, at studiet viser mindst en god indikation af, at den rigtige hovedbeskyttelse kan have en effekt.

Kritikken blev rettet på en konference på Christiansborg. Her gentog Sportect et udsagn fra sin markedsføring om, at pandebånd kan halvere antallet af hjernerystelser.

Men ifølge formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) udvalg for fodboldmedicin, Per Hölmich, er der ikke dokumentation for påstanden.

Sportects udsagn på bygger et studie fra 2018, hvorfra virksomheden fremhæver det pandebånd, der klarer sig bedst i undersøgelsen.

Men samlet set er der ikke bevis for effekten, understregede Per Hölmich.

- Du piller noget ud, som ikke hænger sammen med den videnskabelige kontekst, sagde han ifølge Jyllands-Posten i debatten.

Rådgiver i Spillerforeningen Kresten Blæsild påpegede desuden, at det giver spillerne en falsk tryghed, hvis de forventer en positiv effekt ved at iføre sig pandebåndet.

En af de spillere, der har gjort pandebåndet synligt i topfodbold de senere år, er den tidligere superligaspiller Rasmus Minor Petersen. Han er i dag ambassadør for pandebåndsfirmaet og var også med på fredagens konference.

Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen, var vært for arrangementet, mens Sportect gennem en lobbyvirksomhed stod for det praktiske.