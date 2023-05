Dømt i retten og mistede Porsche: Nu melder han ud

Det går sjældent stille for sig i Bendtner-verdenen.

Torsdag blev den gamle landsholdsstjerne dømt, hvorefter han blandt andet fik konfiskeret sin Porsche.

Efterfølgende forsøgte Ekstra Bladet at få en kommentar fra hans forsvarsadvokat, men det lykkedes ikke.

Nu er han til gengæld selv gået ud med en melding, men i klassisk Bendtner-forstand er det ikke helt simpelt.

'Jeg går ingen steder,' starter han med at skrive i en Instagram-story, hvorefter det så bliver en smule mere kryptisk.

'Lejer jer selv ud i troen om selvretfærdigelse og opstigning mod noget større, der aldrig nogensinde sker,' skriver han.

Torsdag stadfæstede Østre Landsret en dom fra oktober 2021. En dom, som Bendtner altså ankede, men nu har tabt igen.

Denne kryptiske melding sendte Bendtner ud på Instagram torsdag aften. Foto: Screenshot

Dommen dengang kom på baggrund af, at Nicklas Bendtner havde kørt uden et gyldigt dansk kørekort og havde begået to hastihedsovertrædelser. Det medførte, at hans sportsvogn blev konfiskeret.

Her blev hans bil konfiskeret, og han blev også dømt til at betale en bøde på 40.000 kroner.

Mere specifikt var den konfiskerede bil en Porsche Taycan Turbo S, der har en værdi af ca. 2,4 millioner kroner.

'Ja ja ja ja jantelov og naboens hus har en forkert tagsten. Hjælper altid, I skal bare spørge ad.'

'Tillykke med skillingerne,' skriver han slutteligt.