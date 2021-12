Dømte svindlere køber Fremad Amager - Vi lavede fejl

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at den lyssky ejerkreds i traditionsklubben Fremad Amager er skiftet ud med to bedrageridømte amerikanere, der begge har været i fængsel.

Mandag meddelte klubben, at 45-årige Josh Wallace fra Oregon i USA har købt sig ind i klubben.

Ekstra Bladet har gennemgået selskabskonstruktionen, og Josh Wallace ejer klubben sammen med Richard Finger, der bor i Nevada, USA.

Begge er dømt for bedrageri, fremgår det af domme, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Josh Wallace erkender i et interview med Ekstra Bladet, at det er korrekt.

- Jeg lærte den ultimative lektie, siger han.

- Jeg lavede fejl, og jeg fulgte ikke reglerne, hvilket jeg har taget ansvaret for. Jeg har betalt prisen for det.

Begge Fremad Amagers nye investorer har siddet i fængsel for bedrageri i millionklassen. Foto: Stine Tidsvilde

- Siden den periode, som var en nedtur, er min familie og jeg kommet ovenpå og kommet videre. Og vi har genskabt et liv, som vi kan være stolte af, og vi kan nu være en positiv del af lokalsamfundet. Det er ligesom det. Det er mange år siden, og nu er vi, hvor vi er i dag.

Josh Wallace blev i 2013 dømt 27 måneders fængsel for svindel.

Efterforsket af FBI

Ved brug af forfalskede dokumenter bildte han en investorgruppe på 17 personer ind, at han var en succesfuld forretningsmand, der kontrollerede en portefølje på 29 millioner dollars.

Løgnen fik investorerne til at betro Wallaces firma, System Capital, i alt 3,5 millioner dollars. Det fremgår ikke af dommen, hvor de mange millioner dollars forsvandt hen.

Efter en storstilet FBI-efterforskning blev svindlen afdækket, og System Capital blev tvangsopløst i forbindelse med den efterfølgende retssag.

I 2013 blev han idømt to år og tre måneders fængsel, ligesom han skulle betale 840.000 dollars.

Umage par

Men også hans forretningspartner Richard Finger er dømt for svindel. Han blev i 2012 dømt for at have bedraget ti personer for syv millioner dollars.

Fremad Amager er en af de klubber under Superliga-niveau, der har den mest loyale fanbase. Mod Brøndby var der proppet, da de mødtes i pokalen. Foto: Lars Poulsen

Han tabte klienternes penge i sit selskab Black Diamond Capital Management LLC og Black Diamond Securities LLC, samtidig med at udbetalte store kommissioner til sig selv.

Han viste klienterne falske dokumenter og konti, så de troede, at deres opsparing voksede, alt imens de blev mindre og mindre.

Alt imens levede Richard Finger et luksusliv for sine klienters penge.

FBI rev tæppet væk under luksusbedrageren, der endte med en dom på fire et halvt års fængsel, ligesom han skulle betale syv millioner dollars tilbage.

Derfor fortæller han åbent

Josh Wallace bekræfter, at de begge er dømte.

- Vi forsøger ikke at gemme os. Dette er en del af vores liv. Det skete. Vi lavede fejl, og vi lærte af vores fejl. Og vi gør det bedre nu.

- Det er det. Vi er kommet videre. Det er virkelig fortid for os. Det er ikke en del af vores nuværende forretningsmodel, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fremad Amager overvintrer på sidstepladsen i 1. division med stor risiko for nedrykning. Foto: Stine Tisvilde

Spørgsmålet er naturligvis, hvordan to bedrageridømte svindlere udgør en troværdig ejerkreds, og om der skal yderligere investorer ind for at overbevise skeptikere.

- I er de to eneste investorer i Fremad Amager. Tænker du, at I vil have flere investorer ind, og hvordan vil I klare det med denne baggrund?

- Vi ved det ikke endnu. Lige nu er det os. Hvis vi vælger at tage andre ind, bliver det minoritetsejere, og det bliver formentlig venner og familie. Folk vi kender. Men det har vi ikke bestemt os for endnu.

- De tidligere ejere var ikke så glade for tale med den danske presse. Hvorfor vælger I at være offentlige om jeres fortid?

- Det er en del af mit liv. Det er en del af vores liv. Vi vil ikke gemme os, og det behøver vi ikke. Og den bedste måde at vise, at vi er kommet videre er at tale om det og være åbne omkring det. Det har vi været hele vejen igennem, fastslår Josh Wallace.

