Dørmand brækkede næsen

Tiltalt for at have truet og sigtet mod en person med et luft- og fjedervåben.

Tiltalt for at have båret det ovennævnte våben på en uforsvarlig måde, da det sad i bukselinningen.

Tiltalt for være i besiddelse af 0,26 gram kokain.

Tiltalt for at have slået en dørmand en til to gange i ansigtet.

Tiltalt for at have truet en sygeplejerske med knyttet næve, mens han har sagde, 'jeg fucking smadrer dig møgkælling eller lignende.