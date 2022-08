Dommer overfaldet til Dana Cup

Under en kamp i dette års Dana Cup blev en dommer overfaldet, efter denne havde udvist en spiller for en provokerende attitude.

Udvisningen fik ifølge den norske avis Verdens Gang spillerens holdkammerater til at omringe dommeren og overdænge vedkommende med slag og spark, inden modstanderholdet og andre personer fik lagt sig imellem og stoppet overfaldet.

Det fortæller Aron Folmoe, der er holdleder for én af modstanderholdet, norske Ørn Hortens, andre deltagende mandskaber til Verdens Gang.

- Temperaturen var steget, og de havde fået fire-fem gule kort, så det var under opbygning. Da målmanden fik det røde kort, stormede et par spillere mod dommeren og angreb ham.

Dommeren røg i græsset og havde tydeligt ondt, da det lykkedes at få stoppet overfaldtsmændene.

- Han holdt sig til benet og var ikke i stand til at gå. Han var chokeret og bange bagefter. Jeg fulgte ham ud til sekretariatet, der fik vi is på, og alt det gik fint, fortæller Aron Folmoe, der derefter tog afsked med dommeren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Dana Cups presseafdeling, der nedtoner episoden.

- Jeg vil ikke kalde det for et overfald. Dommeren fik et knæ i låret. Det man vil kalde et trælår, og så blev han behandlet efterfølgende, siger talsmand Torben Vandsted.

Han tilføjer, at ledelsen ved den nært forestående evaluering af sommerens turnering vil se på, hvordan man kan undgå lignende episoder i fremtiden.

- Men der bliver altså spillet 2500 kampe i løbet af en uge, så det er svært helt at undgå den slags, siger han.

Holdet, hvis spiller gav dommeren et trælår, blev taberdømt 0-3 på eget initiativ, mens spilleren blev udelukket for resten af turneringen.

