DR-interview misbrugt: 'Promoveret af Qatar'

DR havde i hvert fald ikke sagt god for, at deres interview kunne bruges i kommerciel sammenhæng. Og da slet ikke med Qatar

De fleste fodboldelskende danskere så sikkert det længe ventede interview med Christian Eriksen, som Danmarks Radio havde sat i stand i starten af 2022.

Her talte den danske stjerne for første gang offentligt efter det uhyggelige kollaps, og en af hovedpointerne var, at han brændende ønskede at komme til VM i slutningen af året.

Interviewet gik verden rundt, men det blev åbenbart også så udbredt, at det store fodboldmedie Goal, der har 3,8 mio. følgere alene på Twitter, troede, at det nu var allemandseje.

Ikke nok med, at mediet havde nappet DR-interviewet, så havde de samtidig gået all in på Qatar-reklame.

Med hashtagget #QatarAirways og boost til at komme bredt ud skrev de, at 'Christian Eriksen stadig drømmer om at spille VM 2022'.

Nederst på billedet kan man se teksten 'Promoveret af Qatar Airways', og flyselskabet er officiel partner for den kontroversielle slutrunde, der står for døren.

Ekstra Bladet har spurgte Christian Eriksens agent Martin Schoots, hvordan hans klient har det med at blive brugt i Qatar Airways' kampagne, men han er ikke vendt tilbage. Det er Goal heller ikke trods et par dages betænkningstid.

Christian Eriksen fortæller i sit første interview efter ulykken ved EM, at han vil med til VM i Qatar. Christian Eriksen sagde til DR, at han vil med til VM

Det er DR derimod, og de fortæller, at de har fået sat en stopper for det omgående.

Danmarks Radio oplyser, at de før Ekstra Bladets henvendelse allerede var opmærksom på Goals brug af klippet med Eriksen og havde bedt dem om at ændre det ud fra en konkret vurdering af, at der var tale om en krænkelse af DR’s ophavsrettigheder. DR oplyser desuden, at det er altid en konkret vurdering fra gang til gang i den slags spørgsmål.

Tweetet er nu slettet, så Qatar Airways må finde noget andet at promovere.