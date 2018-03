DR-vært og Brøndby-helt i nyt fodboldjob: Det skal de lave

Der kommer stjernestøv på banerne nord for København, for Hellerup-klubben HIK har fået tilgang af et par store navne.

Både DR-værten Peter Møller, som blandt andet har spillet for Brøndby og FC København, og Thomas Kahlenberg bliver tilknyttet trænerstaben omkring U17- og U19-holdet. Det skal i sidste ende munde ud i en styrkelse af førsteholdet, der lige nu befinder sig i 2. division.

Talentsportschef Philip Hansen er selvsagt meget glad for scoopet med de to tidligere landsholdspillere.

- Vi er meget glade for at få tilknyttet Peter og Thomas. Peter har længe haft sine børn spillende i klubben, så det var oplagt at forhøre ham, siger han til Bold.dk.

Peter Møller i tv-værtsrollen sammen med kollega Tina Müller.

- Hvad angår Thomas, så fik jeg egentlig at vide, at han ikke rendte og lavede så meget, og så prøvede vi bare lykken. Thomas går med tanker om at prøve sig af i trænerverdenen, og så var det oplagt at starte ud med Peter og Torben, som han kender fra tidligere.

