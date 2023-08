Drama igen: DBU fyrer topchef

Tobias Hoff nåede blot ét år som kommerciel direktør i DBU - nu leder unionen efter en ny profil igen - DBU begrunder fyringen med, at man har brug for en anden profil

Der er totalt kaos i DBU's kommercielle afdeling - igen.

Direktører kommer og går. Og det sker efterhånden i et voldsomt tempo.

Nu er endnu en af slagsen nemlig fyret.

Tobias Hoff stopper som kommerciel direktør i DBU efter blot ét år på posten.

Det har DBU meddelt ansatte i en mail torsdag, som Ekstra Bladet har set. En mail, der også er sendt til lokalunionerne under DBU.

Mailen er underskrevet af vicedirektør Kenneth Reeh, fordi DBU's nye chef, Erik Brøgger Rasmussen, først tiltræder 1. oktober.

DBU's forretningsudvalg står bag alle hyringer og fyringer af kommercielle direktører gennem årene. Og her har de gennemgående personer i årenes løb været: Formand Jesper Møller samt de to næstformænd Thomas Christensen og Bent Clausen.

Tobias Hoff er fyret fra drømmejobbet som kommerciel direktør i DBU efter blot ét års ansættelse. Foto: Privatfoto

Fjerde på blot tre år

Tobias Hoff startede 1. august sidste år, men stopper her og nu.

Dermed skal DBU nu have den fjerde direktør på lidt over tre år. Det fortæller alt om, hvor stort et kaos, der hersker i den kommercielle afdeling hos DBU.

Jesper Lind Andersson blev fyret i august 2020, siden blev Ronnie Hansen ansat i november samme år. Han holdt kun 14 måneder på posten. For med udgangen af januar 2022 var han ude af svingdøren i Brøndby.

Og det skete oven i købet efter en periode, hvor medarbejderne var flygtet fra den kommercielle afdeling i DBU.

I maj fandt DBU så Tobias Hoff, der blev ansat i jobbet med start 1. august 2022.

Ronnie Hansen nåede kun 14 måneder hos DBU, så var han færdig som kommerciel chef. Foto: Line Ørnes Søndergaard

Ærgrer sig

I et opslag på LinkedIn ærgrer Tobias Hoff sig over det, han selv mente var et drømmejob for ham.

'Det er ikke nogen hemmelighed, at jobbet var mit drømmejob, og derfor er jeg naturligvis ærgerlig over beslutningen.'

'At DBUs topledelse vurderer, at der på den længere bane er behov for en anden profil end min, kan jeg ikke ændre på,' skriver han blandt andet.

Tobias Hoff fik ellers mange rosende ord med på vejen, da han blev ansat sidste år.

DBU roste ham for stærk ledelseserfaring fra TV 2, Aller og Information, da han blev ansat.

Daværende direktør Jakob Jensen fortsatte roserne:

- Vi glæder os til at få Tobias Hoff i spidsen for det arbejde med hans brede erfaringer i rettigheder og hans stærke erfaringer i ledelse og samarbejde på tværs i store organisationer.

Nu er Tobias Hoff altså fyret fra drømmejobbet efter blot 12 måneders ansættelse.

Leder efter anden profil

DBU's konstituerede direktør Kenneth Reeh har sendt et skriftligt svar. Han begrunder fyringen således:

- Tobias tiltrådte som kommerciel direktør i august sidste år og har gjort en god indsats for at få skabt et godt samarbejde i den nye afdeling, Kommunikation & Kommerciel. Han har samtidigt bidraget til arbejdet med de kommercielle projekter, både i forhold til billetsalg, hospitality, fanklub og kommercielle partnerskaber. Tobias har samtidigt været en god kollega i Ledergruppen i DBU.

Videre skriver han:

- Det er dog min vurdering, at DBU har brug for en anden profil til at løse de kommercielle opgaver i DBU over de næste år. Vi står et historisk stærkt sted med gode sportslige resultater, kvalifikation til slutrunder for både Kvindelandsholdet og Herrelandsholdet og stor opbakning fra fans. Samtidigt står vi med et historisk spændende projekt med Hele Danmarks Klubhus og etablering af nationalt campus og mange andre tiltag, skriver Kenneth Reeh, der ikke har yderligere kommentarer.

DBU's kommunikationschef Jakob Høyer er blevet konstitueret i stillingen som kommerciel direktør, inden unionen har fundet en ny.