Drama om dansk stortalent: FCK hapser angriber i Randers

16-årige Alexander Simmelhack er på vej til FCK efter et dramatisk forløb i Randers

Alexander Simmelhack er kun 16 år, men han er allerede omdrejningspunkt for et Superliga-drama af de større.

For det unge stortalent fra Roskilde har udnyttet en aftale med sin nu tidligere klub Randers om, at han kunne stoppe i klubben, hvis hjemveen blev for stor.

Det har fået sindene i kog i Randers, hvor sportsdirektør Søren Pedersen ikke mener, at kontraktophævelsen handler om hjemve, men om at det 16-årige stortalent har fundet sig en ny klub.

LÆS OGSÅ: Sådan vil FCK handle denne sommer

Det afviser spillerens agent Michael Eriksen til såvel Tipsbladet som bold.dk, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der mere end almindeligt god stemning i dialogen mellem U17-landsholdsangriberen og FC København.

Kilder i den danske mesterklub fortæller, at man forventer at kunne hente Alexander Simmelhack til klubben, og selvom aftalen ikke er endegyldigt på plads, er forventningen, at Simmelhacks næste klub bliver FC København. En historie, B.T. også har beskrevet.

Med det skifte kan det unge fodboldtalent også komme tættere på familien på Sjælland.

Det har nemlig været den begrundelse for ophævelsen, der er blevet forelagt Randers, men i Kronjylland er rygterne om FC Københavns tilnærmelser også for længst også nået ind på sportsdirektørens kontor.

- Det er nogle af de informationer, vi har fået. At han har en anden klub. Ikke at aftalen er lavet endnu, men han skal til en anden klub, sagde Søren Pedersen til Tipsbladet tidligere fredag.

Der er gang i svingdøren hos de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for AGF, FC Midtjylland, Brøndby, AaB og Vejle.

Fik du læst?

DBU-formand på privat ferie i Qatar

FCK-fan tæsket efter bizart optrin

Gribbene cirkler over Raiolas lig