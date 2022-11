Drama på Storebæltsbroen: Flere kampe aflyst

Opdateret klokken 12.23: Sund & Bælt oplyser på Twitter, at Storebæltsbroen forventes genåbnet senest klokken 13.15.

Formiddagens redningsaktion på Storebæltsbroen får konsekvenser i fodboldverdenen.

Hobro IK skulle have været på besøg i Hillerød i 1. divisionen, men det opgør er nu aflyst.

Det skriver Hobro IK på Facebook.

'Grundet situationen ved Storebæltsbroen er dagens kamp mod Hillerød aflyst. Bussen holder i kø på Fyn uden en tidshorisont for genåbningen af broen. Kampen er udsat til ubestemt dato,' skriver klubben.

Også kampen mellem Ishøj og Næsby i 3. division er blevet aflyst.

1. divisionskampen mellem Vendsyssel IF og Fremad Amager er foreløbigt udskudt en time.

'Storebæltsbroen har i nogle timer været lukket, og er fortsat lukket uden information omkring en forventet åbning. Vendsyssel FF's spillerbus er blandt de mange, der holder i køen på Fyn.'

'Derfor er der med dagens dommer og Divisionsforeningen aftalt en foreløbig udsættelse på en time. Altså kampstart kl.15:30, som det ser ud lige nu. Det er for begge klubber og de fire dommere aftalt at prioritere afvikling af kampen i dag, for ikke at udskyde til anden spilledato,' skriver Fremad Amager på deres Facebook.

I Superligaen skal Lyngby møde Silkeborg på udebane, men afviklingen af denne kamp er ikke i fare, eftersom Lyngby allerede fredag rejste til Jylland, oplyser Lyngbys presseafdeling til Ritzau.

I Herre Håndbold Ligaen skulle Sønderjyske klokken 15.00 møde Nordsjælland, men det bliver ikke muligt.

Sønderjyske skriver på sin hjemmeside, at det kan blive klokken 16.00, hvis alt flasker sig, men klokken 17.30 eller 18 er mere sandsynligt, lyder det.

Storebæltsbroen har været lukket for trafik siden klokken 09.00 i morges.

Politiet skriver i et opslag på Twitter, at der er tale om en redningsaktion.

Klokken 12.23 lyder meldingen fra Sund & Bælt, at broen forventes genåbnet senest klokken 13.15.