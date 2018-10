Drømmemål giver Brøndby godt CL-udgangspunkt

Fodboldkvinderne fra Brøndby IF skaffede et godt udgangspunkt onsdag, da klubben spillede første opgør i ottendedelsfinalen i Champions League.

Brøndby var bagud 0-1 ude mod norske LSK Kvinner efter en halv time, men kort efter bragede Emilie Henriksen bolden i nettet på et langskud.

Da der ikke blev scoret mere, så endte det første opgør 1-1.

Brøndbys forsvar var en anelse passivt efter 30 minutter, og Lillestrøm-klubben fik bolden sendt hen til Guro Reiten.

Den norske spiller tog chancen udenfor feltet, og hun sendte bolden i nettet.

Brøndby-keeper Katrine Abel nåede ikke at reagere, og bolden røg i mål, og dermed var hjemmeholdet foran 1-0.

Reiten måtte behandles for smerter i den ene fod efter sin scoring, og målet fik Brøndby til at tænke offensivt.

Gæsterne reagerede med det samme og fik lagt et pres og kom til muligheder, og udligningen faldt da også hurtigt.

Det var et perlemål af Emilie Henriksen, som hamrede på mål langt ud fra, efter at nordmændene havde clearet et indlæg.

Emilie Henriksen betænkte sig ikke, men smaskede til bolden, der sejlede i mål til 1-1.

Flere mål var der ikke i opgøret, og dermed har Brøndby en scoring med til returkampen, der spilles på Brøndby Stadion 31. oktober.

Det danske hold sikrede billetten til ottendedelsfinalen ved at besejre Juventus 3-2.