Droppede Bille: Nu henter Ishøj ny profil

Det er godt en måned siden, at 29-årige Osama Akharraz meddelte, at han stoppede karrieren som professionel fodboldspiller.



I dag er han blevet præsenteret i en ny klub.



Danmarksserie-klubben Ishøj IF har på Facebook annonceret, at Osama Akharraz fremover skal tørne ud for klubben.

Dermed genoptager han fodbolden efter periode som klubløs, der har stået på siden sommer, hvor han forlod FC Helsingør efter en skadesplaget periode.Tidligere han også spillet i klubber som Brøndby AGF og Viborg.Hans nye klub Ishøj IF overvintrer på fjerdepladsen med fire point op til AB Tårnby, der fører rækken.Det er ikke første gang, at Ishøj IF præsenterer et stort navn. Det har klubben før gjort med Nicki Bille, der ikke formåede at få kampe på klubben.

