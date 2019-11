Droppede Superligaen: Megaglad for at undgå OB-skifte

Da Anders Lindegaards kontrakt med Burnley udløb i sommer, lå det i kortene, at den tidligere Manchester United-spiller ville vende hjem til Danmark efter en årrække i England, og den dag i dag bor 35-årige Lindegaard da også i København i Rasmus Seebachs tidligere bopæl på Frederiksberg.

Men han spiller fodbold i Sverige for Helsingborgs IF.

Inden skiftet til den svenske traditionsklub var der mange spekulationer om Anders Lindegaards fremtid, og en del spådomme sendte ham hjem til barndomsklubben OB, der netop havde sagt farvel til Sten Grytebust.

Sådan gik det som bekendt ikke, og OB har nu én af Danmarks mest lovende målmænd i Oliver Christensen mellem stængerne.

- Jeg er megaglad for, at jeg ikke tog tilbage til OB. For det første ville jeg ikke kunne leve med, at en ung knægt skubbede mig ud af holdet, og for det andet ville jeg heller ikke kunne leve med, at jeg skulle holde en ung knægt som ham ude af holdet i OB, hvis det var sådan, det var gået, siger Anders Lindegaard til Tipsbladet og fortsætter:

- Det er det helt rigtige, OB har gjort. Det er megafedt at se en lokal gut, der klarer sig så flot. Jeg har den dybeste respekt for både klubben og for ham. Og så var det heller aldrig på tale, at jeg skulle dertil. Jeg talte aldrig med OB.

- Jeg har nemlig en ide om, at man ikke skal vende tilbage til de steder, man har været, og som har betydet meget for én. Og OB vil jo altid være min hjerteklub i Danmark. Jeg var en del af den i over 20 år, indtil jeg blev meldt ud.

