Dropper Italien: Troels Bech i ny udlands-eventyr

Den tidligere Brøndby-sportsdirektør Troels Bech skrotter planerne om at flytte til Italien - i stedet vil han og familien rejse Jorden rundt i et år

Troels Bech og familien har foretaget en kovending - sådan da.

For de oprindelige planer om at flytte til Italien - hvor kunstner-hustruen Nille Bech og han selv skulle starte kursus-virksomhed - er blevet skrinlagt.

I stedet står menuen på noget lidt andet.

Familien Bech, der tæller otte sammenbragte børn, skal nemlig rejse hele kloden rundt i et år.

Det har Troels Bech slået op på sin Instagram-profil:

'Planerne er blevet ændret: At flytte til Italien er blevet aflyst for nuværende. I stedet vil familien rejse verden rundt i et år begyndende fra denne sommer,' indleder Troels Bech.

Han oplyser, at første del af turen er faldet på plads.

'I samarbejde med Kilroy har vi nu booket 176 flyvninger, der tager os til Amerikaerne, Galapagos, New Zealand og Thailand fra juli til nytårsaften.'

'Anden del af turen bliver planlagt på et senere tidspunkt.'

Opslaget er ledsaget af et verdenskort, hvor der er indskrevet forskellige aktiviteter.

Således vil anden del af turen - i foråret 2020 - formentlig indeholde øhop og dykning i Indonesien og safari i Sydafrika.

Troels Bech stoppede selvvalgt som sportsdirektør i Brøndby ved årsskiftet.

