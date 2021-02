Dropper udskældt regel

De 12 klubber i Superligaen er ikke længere forpligtet til at melde ud, hvilken formation de stiller op i.

Hidtil har klubberne skullet angive startopstillingen samt startformationen en time før kampstart, og gjorde de ikke det, eller angav de noget fejlagtigt, kunne klubberne straffes med en bøde af Fodboldens Disciplinærinstans.

Den regel er dog blevet skrottet og har ikke været gældende i forårets første tre runder.

- Vi har ændret reglen i løbet af vinterpausen. Funktionen er der stadig, og vi opfordrer klubberne til at angive deres formation af hensyn til produktet og til interessenterne, men det er ikke længere er krav.

- Vi har været nødt til at fjerne det, og klubberne er nu kun forpligtet til at oplyse, hvilke 11 spillere der starter på banen, og hvem der sidder på bænken, fortæller Peter Ebbesen, der er turneringschef i Divisionsforeningen, til tipsbladet.dk.

Årsagen er juridisk - og forklaringen lidt nørdet.

Det er bestemt ikke unormalt, at et hold skifter formation undervejs i en kamp alt efter, om det har bolden eller ej. Man ser eksempelvis ofte, at et hold spiller 5-3-2, når der skal forsvares, og 3-5-2 når der skal angribes. På den måde kan en formation ændre sig hele tiden i løbet af de 90 minutter.

- De jurister, der skal vurdere sagen, skal gøre det på et objektivt grundlag, og det bliver simpelthen for svært. De har bevisbyrden og kan kun kende en klub skyldig på et grundlag, som er hævet over enhver tvivl.

- Og det kan ikke lade sig gøre. I det her tilfælde spiller juraen og fodbolden bare ikke sammen, forklarer turneringschefen.

Derfor er det altså op til den enkelte klub, hvor mange informationer de ønsker at dele ud af til fans, presse og andre, der følger med.

I mandagskampen i Parken mellem FC København og SønderjyskE angav hjemmeholdet deres formation på det papir, der blev udleveret til pressen en time før kampstart. SønderjyskE gjorde ikke.

Kan klubberne i princippet helt bevidst angive en forkert formation, hvis de vil?

- Der er tale om et frivilligt værktøj. Folk er nok ikke dummere, end at de hurtigt ville kunne aflæse, hvis noget ser helt forkert ud, og man snyder jo også sine egne fans og interessenter, hvis man gør det, så det vil i min verden være en meget mærkelig ting at finde på. Men i princippet er svaret på dit spørgsmål ja. Alle konsekvenser er fjernet, lyder det fra Peter Ebbesen.

En forkert angivelse af startformationen har tidligere kunnet straffes med en bøde på op til 25.000 kroner.

I efteråret fik en sag om netop en fejlagtig startformation masser af omtale, da SønderjyskE valgte at indberette FC København, der blev frikendt af Fodboldens Disciplinærinstans.

