Efter ballade: Derfor kan de ikke få bøder

Superligaklubberne har ikke mulighed for at give bøder til spillerne, hvis de træder ved siden af

Når en spiller træder ved siden af i udlandet, kan vi ofte læse om klubber, der står parat til at stange store bøder over disken.

Det er helt almindeligt, at spillere bliver trukket én ugeløn eller mere, hvis de bryder interne regler i den klub, hvor de er på kontrakt.

Sådan er det på ingen måder i Danmark.

For her har vi helt andre regler.

I den seneste uge har der været to eksempler, hvor en bødestraf kunne være en mulighed, hvis det havde været tilladt i forhold til de danske regler.

Yankuba Minteh er ikke blevet straffet med en bøde, fordi han fredag aften blev set i nattelivet. Den mulighed eksisterer simpelthen ikke for klubberne. Foto: Jan Christensen/Getty Images

Det kunne være sket i tilfældet Yankuba Minteh, der brød klubbens interne regler ved at være set i det odenseanske natteliv natten mellem fredag og lørdag i sidste uge.

Det kunne også have udløst en bødestraf, da der opstod tumult sidste tirsdag i Brøndby mellem Anis Ben Slimane og Mathias Greve efter en intern træningskamp.

Annonce:

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen udtalte i forbindelse med sagen, at sagen fik konsekvenser for de implicerede parter.

Men overenskomsten, aftalen mellem spillerne og klubberne, tillader simpelthen ikke en bødestraf til spillerne, hvis de træder ved siden af.

I den overenskomst, der trådte i kraft 1. januar 2020 og gælder til 2025, er det paragraf 24 som blokerer for, at klubberne kan udstede bøder til spillerne.

Anis Ben Slimane og Mathias Greve var i klammeri sidste tirsdag efter en intern træningskamp. Brøndby sagde, at klubben har givet dem en straf, men der er ikke tale om en bødestraf. For det er ikke tilladt, ifølge reglerne. Foto: Jens Dresling.

'Under hensyntagen til spillernes særlige ansættelsesform på uopsigelige åremålskontrakter finder funktionærlovens regler, herunder omkring disciplinære forseelser, usaglige afskedigelse, misligholdelse og grov misligholdelse, anvendelse for kontraktspillere.'

Og den formulering, som Spillerforeningen fik ind i overenskomsten, betyder slet og ret, at klubberne ikke kan straffe spillerne på pengepungen, hvis de bryder interne regler.

Til gengæld har de fleste spillertrupper et såkaldt bødekassesystem, men det er en helt anden sag. Her er der tale om en bødekasse, hvor satserne er fastsat spillerne imellem. Det er ikke et bødekasse-system, som på nogen måder styres af klubberne.

Kasper Kusk blev præsenteret og var til lægetjek i en kælder i en restaurant på Østerbro, da han skiftede til AaB. Hør historien i ugens udgave af 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app