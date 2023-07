Efter forbud: FCK-fans får ny tribune

Grundet en straf fra UEFA skal FC København lukke B-tribunen til deres næste UEFA-kamp, men det afholder alligevel ikke klubben fra at byde de stemningsskabende fans velkommen

Da FC København spillede mod Dortmund i Parken tilbage i november, havde fansene fyldt lommerne med romerlys og pyroteknik.

Det endte med at skabe så vilde scener, at UEFA måtte tildele den københavnske klub en kæmpe straf.

Som konsekvens heraf måtte FCK både betale en bøde på 40.000 euro, ca. 300.000 danske kroner, og så fik de at vide, at de skulle lukke hele B-tribunen til deres næste UEFA-relaterede kamp.

Det vil dermed gå ud over hele den stemningsskabende gruppe Sektion 12, der normalt opholder sig på tribunen.

Følger reglerne

FCK's næste UEFA-relaterede kamp bliver spillet 2. august, men selvom den omtalte tribune efter straffen bliver lukket for Sektion 12-fansene, bliver kampen alligevel ikke spillet uden dem på lægterne.

Foruden de 300.000 kroner, som FCK skulle betale for brugen af pyroteknik, fik klubben også tre andre bøder. Sammenlagt måtte FCK betale 588.000 kroner i bøder efter kampen mod Dortmund i Parken. Foto: Lars Poulsen

Klubben oplyser mandag på sin hjemmeside, at Sektion 12-fansene i stedet får tildelt D-tribunen, der ligger i den modsatte ende af stadion og som normalt huserer familier.

Ifølge FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, følger klubben blot den sanktion, som de har fået tildelt af UEFA. Det oplyser han til Ekstra Bladet.

Klubben vil derfor heller ikke nedlægge et stemningsforbud på D-tribunen.

Hop løs!

Kommunikationschefen oplyser samtidig, at de ikke forventer, at der bliver problemer omkring kampen.

Selvom Parkens D-tribune er væsentligt mindre, end Sektion 12-folkene er vant til, er der måske et vis lyspunkt for de stemningsglade fans.

Jes Mortensen oplyser nemlig, at der godt må hoppes på D-tribunen. Noget, der har været forbud mod på B-tribunen siden marts.

FCK-fansene var generelt flittige til at benytte sig af pyroteknik gennem sidste sæson. Hovedstadsklubben var nemlig den klub i Danmark, som måtte betale flest bøder for fansenes brug af pyroteknik. Det kan du læse mere om her.