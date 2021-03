Efter kokain-dom: Her er hans nye klub

Ken Ilsø blev i januar 2019 testet positiv for kokain, og senere på året valgte han at indstille sin karriere, fordi han modtog en karantænedom for kokainindtaget.

Nu gør den tidligere Bundesliga-angriber et noget overraskende comeback på fodboldbanen.

Den svenske avis Borås Tidning skriver, at 34-årige Ken Ilsø skifter til Hestrafors, der til dagligt huserer i Sveriges femtebedste række. Siden er det blevet officielt bekræftet.

Ken Ilsø har ifølge Borås Tidning valgt at bosætte sig i byen Bollebygd tæt på Göteborg, og nu pakker han altså sine fodboldstøvler og benskinner ud og gør comeback på grønsværen. Ilsø vil naturligvis optræde som amatør i klubben.

Foto: Henning Hjorth

Ken Ilsøs CV tæller en lang række klubber i flere forskellige lande. I Danmark har angriberen optrådt for SønderjyskE og FC Midtjylland, mens han i udlandet har været tilknyttet blandt andre Heerenveen, VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf og Adelaide United.

Karrieren toppede i Fortuna Düsseldorf, hvor det blandt andet blev til 27 kampe og to mål i Bundesligaen.

