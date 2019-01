Efter kræftoperation: Lars Høgh tilbage på træningsbanen

Den kræftramte målmandslegende deltog torsdag i målmandstræningen i Brøndby, fortalte Høghs gode ven Jørn Bonnesen under et arrangement i OB fredag aften

Lars Høgh er en fighter med et lyst sind, og de egenskaber kan vise sig at være uvurderlige i hans kamp mod kræften.

OB-legenden fik sidste år konstateret kræft og blev først i november opereret for en kræfttumor i bugspytkirtlen.

Operationen gik heldigvis godt, og torsdag var landsholdets og Brøndbys målmandstræner så tilbage på træningsbanen for første gang siden sygemeldingen i august.

Det skriver Fyens.

Ifølge avisen deltog Lars Høgh i målmandstræningen, hvor han havde op mod et par hundrede spark, og det var efter omstændigheder gået godt.

Det var Lars Høgh gode ven Jørn Bonnesen, der kom med den gode nyhed under et arrangement i OB fredag aften, hvor flere fra OB’s mesterhold fra 1977, 1982 og 1989 var til stede.

- Jeg skulle hilse jer alle fra Lars. Han ville gerne have været her i aften, men han var for træt. Men er der nogen, der kan stå det her igennem, så er det Lars, sagde Jørn Bonnesen ifølge Fyens.

Landsholdets målmandstræner, Lars Høgh, blev sygemeldt kort efter VM-slutrunden i Rusland. Han har været igennem en vellykket operation og var torsdag tilbage på træningsbanen i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lars Høgh har med operationen sikret sig 20 procents chance for at komme levende igennem de næste fem år og er stadig på kemokur.

Han fortalte dagen inden operationen om sin svære tid i programmet Go’ Aften Danmark:

- Jeg er udstyret med et godt sind. Enhver situation har en mørk og en lys side, og jeg ser rigtig meget på den lyse side.

- Jeg var ikke bange for at dø eller at skulle igennem det, der skal til for, at jeg kan blive rask

Lars Høgh fylder 60 år på mandag.

