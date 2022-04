Efter krise: Direktør går på orlov

Direktør i Fremad Amager Allan Ravn går på orlov.

Det meddeler klubben på deres hjemmeside.

- Den seneste periode har påvirket på flere fronter, og derfor skal der ro på og fornyet energi til. For mit vedkommende har jeg brug for et pusterum til at finde ro i krop og sjæl, udtaler Allan Ravn.

- Det, der er væsentligt, er, at der kommer ny energi ind i Fremad Amager Elite, så klubben og holdet kan fokusere fuldt ud på de resterende ni kampe og de fremtidige spændende kommercielle tiltag fra den nye ejerkreds, fortsætter Ravn.

Det er blot syv dage siden, at Fremad Amager kunne offentliggøre, at klubben var blevet reddet fra den overhængende konkurs af energiselskabet Velkommen A/S.

Således kunne Allan Ravn og resten af direktionen i Fremad Amager drage lettelsens suk efter en rum tid med problemer med blandt andet udbetaling af spillernes løn.

Det har dog sat sig i Ravn i en sådan grad, at han nu for en periode må trække stikket.

Fremad Amager oplyser, at Jacob 'Gaxe' Gregersen i Allan Ravns fravær vil varetage alle opgaver i den sportslige afdeling og Lars Hein fra ejerkredsen vil træde ind i forhold til det kommercielle.

Hvor Fremad Amager har reddet sig økonomisk, er det endnu uvist, om øens stolthed vil klare skærene i 1. division, hvor de lige nu befinder sig under stregen i nedrykningsspillet med 21 point.