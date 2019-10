Efter store konflikter: Stjæler medarbejder hos fjenden

For to år siden var de ved at flå hovederne af hinanden, da de var havnet i en dyb konflikt om en aftale for kvindelandsholdet i fodbold, som betød, at kvinderne udeblev fra en landskamp.

Siden eksploderede balladen, da herrelandsholdet året efter udeblev fra en testkamp i Slovakiet, fordi der ikke kunne laves en aftale mellem DBU og Spillerforeningen.

Stemningen var dårlig, og de var havnet i en konflikt, der var svær at se en løsning på.

Det har aldrig været et kærlighedsforhold, der har præget DBU og Spillerforeningen.

Og nu er de også begyndt at ’stjæle’ medarbejdere fra hinanden. For Spillerforeningen har netop kapret en medarbejder hos DBU.

1. november starter advokat Mads Boesen hos Spillerforeningen efter knap et års ansættelse hos DBU.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har aftalen været på plads i mere end halvanden måned, men Mads Boesen har arbejdet videre under opsigelsen i DBU, hvor han har haft ansvaret for udviklingen af transfersystemet til klubberne.

Mads Øland (t.v) og daværende DBU-direktør Claus Bretton-Meyer samt Stephan Andersen i 2015 i forbindelse med præsentation af landsholdsaftalen. I flere år har forholdet mellem DBU og Spillerforeningen været anstrengt. Nu har Spillerforeningen snuppet en advokat hos DBU. Foto: Anthon Unger.

- Hvad er årsagen til, at Spillerforeningen er begyndt at hente medarbejdere hos DBU?

- Der opstod en mulighed for, at vi kunne ansætte Mads Boesen hos os i en nyoprettet stilling som advokat og COO, forklarer Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

Ingen dramatik

- For to år siden sloges og skændtes I. Er det her et signal om, at forholdet mellem jer, befinder sig et helt andet sted i dag?

- Vi arbejder sammen på flere områder, og der er gode dialoger i gang. Det er et jobskifte som mange andre. Så der er ingen dramatik i det, men kun tale om, at vi i Spillerforeningen opgraderer den juridiske og ledelsesmæssige side af arbejdet for fodboldspillerne, forklarer han.

Forventer I, at der også i fremtiden sker rekruttering mellem DBU og Spillerforeningen – den ene eller anden vej?

- Det afgørende for os er, at fremtidige medarbejdere har de kompetencer, vi efterspørger, og vi kan se dem passe ind i vores team. Det er selvfølgelig en fordel, at man kender de mekanismer, der er i sportens verden, fordi de kan være anderledes end det, man møder andre steder.

- Vi er rigtig glade for, at Mads Boesen bliver en del af Spillerforeningen og ser frem til, at han begynder 1. november. Han kommer med en god erfaring og ballast fra flere arbejdspladser i sportens verden, og jeg er sikker på, at han vil bidrage positivt til vores arbejde til glæde for Spillerforeningens medlemmer, påpeger han.

Har Mads Boesen søgt hos jer eller har I hentet ham?

- Sådan noget oplyser vi ikke om, siger Mads Øland.

