Efter Strudal-fyring: Lyngby hyrer tidligere landsholdsspiller

Lyngby BK har netop præsenteret den tidligere landsholdsspiller Mikkel Beckmann som ny assistenttræner i klubben.

Det fremgår af klubbens hjemmeside,

35-årige Beckmann har også en fortid som aktiv spiller i Lyngby, og han skal fremover være højre hånd for Christian Nielsen, der overtog ansvaret som cheftræner, da de kongeblå valgte at fyre Mark Strudal i slutningen af november.

- Mikkel har haft en flot spillerkarriere og fået uvurderlig erfaring, som han kan bruge i trænergerningen og give videre til spillere og stab. Han var en profil for Lyngby og fik sit gennembrud som spiller her, siger Christian Nielsen til klubbens hjemmeside.



- Han kender klubben, historien og værdierne indefra. En rigtig Lyngby-dreng, der som helt ung stod på fantribunen og heppede på holdet og endte med at være helten inde på banen som spiller, så vi er meget glade for at få Mikkel med i vores team.

Mikkel Beckmann har tidligere tørnet ud for Lyngby. Foto: Lars Poulsen.

Mikkel Beckmann har siden sit karrierestop ernæret sig som agent og ekspert, men han fastslog for nyligt i et interview med tipsbladet.dk, at han godt kunne mærke, at han har en træner gemt i maven.

- Det er, fordi jeg kan lide at lære fra mig. Jeg har allerede nogle unge drenge, jeg en gang imellem hjælper med at træne. Efter at have taget trænerkurset er jeg bestemt ikke blevet mindre positiv. Jeg har fået mere blod på tanden, siger den tidligere Lyngby-spiller.

- Jeg ved godt, at trænere generelt ikke sidder i lang tid, men der kan være flere ting i det at være træner. Det behøver ikke udelukkende at være cheftræner, det kan også være assistent eller ungdomstræner. Jeg er ikke skræmt af, at man er fyringstruet, lød det blandt andet fra Mikkel Beckmann.

Nu får han altså chancen i Lyngby BK, der er nummer otte i NordicBet Ligaen.

