Efter vild jubelscene: - Overvældende

Én øl, tak: Aarhus Fremad vandt lørdag 5-2 over AB i 2. Divisionens sidste runde, men det var et helt andet øjeblik, som folk husker kampen for

Champagnebold blev udskiftet med fadølsbold, da Lucas From bragte Aarhus Fremad 4-2 mod AB i 2. Divisionens sidste runde.

For da den 24-årig angriber scorede, lavede han en noget opsigtsvækkende jubelscene.

Hvor de fleste spillere løber ud mod hjørnet og stopper ved flaget, så fortsatte Lukas længere. Han smuttede forbi fansene og løb direkte ud til fadølsvognen, hvor han lige fik sig kold fadøl.

Det øjeblik fangede en fan, og klippet er til angriberens store overraskelse delt heftigt på sociale medier.

- Det har været overvældende, men jeg synes kun det sjovt, at andre også synes, det er god stil, udtaler Lucas Frem og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aarhus Fremad har spillet en fornuftig sæson i 2. Divisionen, men holdet vil nok blive bedst husket for deres pokalkamp mod Brøndby IF, hvor Fremad vandt 4-0 på hjemmebane. Foto: Anders Brohus

- Der er ret mange, der har sendt det til mig, og jeg har også set, at den er blevet delt et par gange. Det havde jeg godt nok ikke regnet med.

Annonce:

Nicki Bille-tricket

Men jubelseancen kom ikke helt ud af ingenting.

Lucas From afslører nemlig overfor Ekstra Bladet, at ideen var tænkt i forvejen.

- Jeg mødte vores kampafvikler fra administrationen i pausen, som lige den dag også stod i ølvognen, og vi aftalte hurtigt, at hvis jeg går hen og scorer, at jeg så lige kommer ud og får en tår øl.

- Da jeg så scorer griber jeg den chance.

Her tilføjer Lucas From, at øjeblikket heldigvis ikke skabte nogen ballade hos hverken træneren eller staben.

- Det var bare en lille tår, så jeg tror ikke, at der var nogen, som var efter mig.

- Er det noget du tænker, man kun kan slippe afsted med i 2. Divisionen?

- Nu har jeg set Nicki Bille gøre det i Superligaen, så...

- Mon ikke man godt kan slippe afsted med det lidt længere oppe.

Lukas From tilføjer også, at jubelscenen nok ikke var gået et par kampe tidligere, hvor kampene var ekstra vigtige.

Aarhus Fremad spillede godt med i 2. Divisionens slutspil, og lå flere gange også til oprykning.

Holdet endte dog med at tabe point i den tætte oprykkerduel og havnede dermed på en 4. plads i 2. division.