Efter voldsomt angreb: - Det har kostet spillersalg

Ifølge FC Roskilde-klubejer Carsten Salomonsson var det katastrofalt for 1. divisionsklubben, at den pludselig blev midtpunkt i meget omtalt matchfixing-sag

ROSKILDE (Ekstra Bladet): Matchfixing-sagen har haft store økonomiske konsekvenser for FC Roskilde.

Det fortalte klubejer Carsten Salomonsson under sin vidneafhøring i tirsdagens retssag mellem 1. divisionsklubben og tidligere manager Christian Lønstrup.

For da sagen begyndte at rulle, begyndte sponsorerne at trække sig. De ville ikke længere have noget med klubben at gøre.

- Der er mange sponsorer, der har opsagt deres aftale. Der er en del, der har skrevet, at de ikke ville tegne kontrakter, så længe sagen kørte.

- De ville ikke have deres navn blandet ind i det her, sagde Salomonsson og fortalte, at sagen også har kostet klubben transferkroner:

- Der er salg, der er gået i vasken, fordi sagen ikke var afsluttet. Det her har skadet klubben så meget. Det har været en katastrofe.

Sagen i FC Roskilde begyndte at rulle, da daværende manager Christian Lønstrup på et spillermøde begyndte at tale om matchfixing. Foto: Jens Dresling

Carsten Salomonsson sagde, at han under det meget omtalte spillermøde følte, at det var som at være med i en dårlig film.

- Jeg havde lige overtaget klubben og skudt flere millioner ind. Jeg sad og forestillede mig den tumult, der ville komme. For jeg vidste godt, at det ikke sluttede her. Alt var et stort kaos.

Han sagde, at han på baggrund af beskyldningerne om matchfixing godt kunne forstå, at spillerne havde mistet tilliden til Christian Lønstrup, som klubejeren valgte at suspendere.



Beskyldning eller orientering? 13. maj 2019 fortalte daværende FC Roskilde-manager Christian Lønstrup på et spillermøde klubbens egne spillere, at det var kommet ham for øre, at nogle var involveret i matchfixing. Lønstrup fortalte, at det drejede sig om 3-4 spillere, men satte ikke navn på og mente selv, at der var tale om en generel orientering om matchfixing. Da sagen dagen efter begyndte at buldre i medierne, valgte 1. divisionsklubben at suspendere manageren resten af sæsonen. Ifølge FC Roskilde valgte Christian Lønstrup kort efter selv at sende sin opsigelse. Det afviste Lønstrup i retten. Han havde '100 pct. sikkert ikke sagt op', da han ikke mente, at han havde gjort noget forkert. Han havde tværtimod blot gjort sin pligt som træner. Lønstrups advokat, Pernille Nørkær, kaldte FC Roskildes opførsel for illoyal og mente, at der var tale om en krænkende og ubehagelig suspendering. Midt- og Vestsjællands Politi indstillede i marts efterforskningen i matchfixing-sagen.

Ifølge den tidligere FC Roskilde-spiller Mikkel Thygesen var der tale om altødelæggende anklager, som har skadet spillerne i Roskilde-truppen:

- Jeg ved, at nogle har haft svært ved at komme videre til andre klubber. Det er noget, som man er forbundet med resten af livet, selvom politiet ikke fandt noget som helst på det.

Et andet vidne, Anders Nielsen, sammenlignede det med en pædofili-anklage:

- Sat lidt på spidsen svarer det til, hvis en pædofili-anklaget ikke bliver dømt. Man tænker måske har han gjort det, måske har han ikke. Det er noget, der altid ved hænge ved.

Midt- og Vestsjællands Politi valgte i marts at indstille efterforskningen i matchfixing-sagen, da ingen efterforskningsskridt kunne bekræfte mistanken om langvarig, organiseret og systematisk matchfixing i 1. divisionsklubben.

