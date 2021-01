Egyptere overtager FC Nordsjælland

Du kan opleve Real Madrid direkte i aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

FC Nordsjælland får ny udenlandsk ejer.

Egyptiske Mansour Group overtager aktiemajoriteten i fodboldklubben. Det oplyser FCN på sin hjemmeside onsdag.

Ifølge FCN vil det nye partnerskab give omkring 100 millioner euro (744 millioner kroner) fordelt over adskillige år.

Pengene vil blandt andet gå til et nyt akademi i Egypten, et kvindehold i Egypten og forbedringer på akademiet i Ghana samt i Danmark.

Jan Laursen, der hidtil har været sportschef i FCN, bliver ny bestyrelsesformand.

Jan Laursen overtager formandsposten fra Tom Vernon, som var ejer før egypterne.

Jan Laursen skal være bestyrelsesformand i stedet for sportschef. Foto: Mik Eksestad

- Jeg kunne ikke være mere stolt af at investere i, og blive partner med, Tom Vernon og hans hold i Right to Dream-organisationen, siger Mohamed Mansour, bestyrelsesformand i Mansour Group & Man Capital.

Tom Wernon siger, at de har ledt efter en investor, der ville sørge for flere muligheder til drenge og piger i flere lande.

- Den mulighed har vi nu fået gennem partnerskabet med Mansour-familien, og jeg glæder mig til at indfri Right to Dreams globale potentiale, hvor vi bl.a. har kig på England, mens FCN er i så gode hænder, som den kommer hos klublegenden Jan Laursen, siger Wernon, der er administrerende direktør for Right to Dream.

Der kommer også en ny daglig ledelse i FC Nordsjælland, da klubben får to nye ligestillede direktører.

Mikkel Hemmersam får ansvar for det sportslige, og Trine Hesselund Hopp Møller får ansvar for alle klubbens kommercielle områder og øvrig administration.

