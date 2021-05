Eks-landsholdsspiller bliver podcastvært

Den tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen kan nu også skrive podcastvært på cv'et.

Jan Michaelsen står bag den nye podcast 'Bag om Trøjen', hvor han taler med nuværende og især tidligere fodboldspillere. Hver gæst har tre trøjer med, som danner baggrund for samtalen.

- Det er trøjer, som har betydet noget for dem. Det kan være noget sjovt, rørende, overraskende. Det kan også være, at der knytter sig en sjov anekdote til dem.

- Thomas Gravesen har for eksempel Zidane, Figo og Ronaldos trøjer med og fortæller om sit forhold til dem, og om hvordan det var at være holdkammerat med dem, siger Jan Michaelsen til Ekstra Bladet.

Jan Michaelsen kom med på landsholdet i en sen fodboldalder. Han nåede at optræde 20 gange i rødt og hvidt. Foto: Lars Poulsen

Idéen til podcasten fik den tidligere landsholdsspiller for over halvandet år siden under en flytning:

- Der var to ting, jeg stod for ved den flytning. Det ene var vinylpladerne, det andet var mine fodboldtrøjer. De er kostbare og kan nærmest ikke erstattes.

- Når jeg ser de trøjer, vælter minderne frem. Der er så mange historier gemt i de trøjer, og det gav mig idéen.

Egentlig var det planen, at podcasten skulle have været ude for et år siden før EM-slutrunden, men coronaen kom i vejen.

Jan Michaelsen fortsatte dog sit arbejde, og hele første sæson er snart i hus.

Han har talt med Ebbe Sand, Thomas Gravesen, René Henriksen, Jon Dahl Tomasson, Niclas Jensen, Klaus Berggreen, Rasmus Falk og Andreas Maxsø.

Episoderne med Sand og Gravesen blev udsendt fredag.

Ebbe Sand fortæller blandt andet om den forfærdelige dag for tyve år siden, da han troede, at han var blevet tysk mester med Schalke 04.

Det var en meget tung dag for Ebbe Sand, da Schalke blev snydt for mesterskabet. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

- For mig er det her projekt et udtryk for kærlighed til spillet, og det skal også ses som en anerkendelse af de spillere, der er med.

- Selvom jeg er 50, er jeg stadig fan af fodboldverdenen. Det her er også en hyldest til fodbolddrømme, der er gået i opfyldelse - ligesom det skete for mig selv, siger Jan Michaelsen, der nåede at spille 20 landskampe og komme til den græske storklub Panathinaikos.

Som 24-årig var han i HIK, men drømte alligevel om både udland og landshold. Begge dele gik i opfyldelse, og han har i dag over 100 fodboldtrøjer derhjemme fulde af minder.

Der er trøjer fra Champions League-kampe mod FC Barcelona, Real Madrid og Arsenal, ligesom der er franske, engelske og tyske landsholdstrøjer i samlingen.

Jan Michaelsens egne trøjer

Arsenal - Giovanni van Bronckhorst FC Barcelona - Luis Enrique Manchester United FC Porto - Deco Real Madrid - Steve McManaman Frankrig - Lilian Thuram Fenerbahce - Miroslav Stevic

- Det giver mig stor glæde at vende tilbage til den tid, og jeg synes, at det er interessant at høre andre fortælle om deres drøm, om op- og nedture, og om hvordan de knækkede koden, siger Jan Michaelsen, der håber, at 'Bag om Trøjen' kan få mere end én sæson.

- Jeg spændt på, hvordan lytterne tager imod det. Det har været sindssygt sjovt at lave, og feedbacken fra gæsterne har været god.

- For mig har det været vigtigt, at episoderne ikke er for lange. De er omkring 35 minutter, og jeg synes, at det giver en god energi og intensitet, siger Jan Michaelsen, der de seneste år har været tilknyttet Nykøbing FC, hvor han har en rolle som teknisk chef.

'Bag om trøjen' topper lige nu iTunes danske hitliste for sportpodcasts.