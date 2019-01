Eks-landsholdsspiller skifter til konkurrent: Nu genforenes han med sin bror

Fodboldbrødrene Niclas og Daniel Jensen er igen forenet.

De to spillede i en årrække sammen på landsholdet, men har de seneste år været modstandere uden for banen.

Daniel Jensen var i et par år ansat i firmaet Boutique Transfers And Management, mens Niclas Jensen samtidig rådgav fodboldspillere hos konkurrenten Pro XI Management.

I efteråret stoppede Daniel Jensen i Boutique Transfers And Management, der ejes af agenterne Ivan Marko Benes og Henrik Risom.

39-årige Daniel Jensen havde selv i mange år været på klientlisten hos Benes & co. og blev efter sit karrierestop i Lyngby i 2016 ansat i firmaet.

I efteråret 2018 forsvandt han dog fra hjemmesiden, men har nu fundet en ny arbejdsgiver.

Daniel Jensen startede efter nytår i Pro XI, hvor han blandt andre bliver kollega med sin bror Niclas Jensen og den tidligere FCK’er Michael Johansen.

- Daniel er registreret som agent og skal være en del af vores team. Han kommer med mange års erfaring fra fodboldverdenen og nåede at spille i fire forskellige lande ud over Danmark, siger Niclas Jensen til Ekstra Bladet.

Brødrene Daniel og Niclas Jensen var i flere år sikre kort, når landstræner Morten Olsen udtog sit landshold. Foto: Kim Agersten

Han glæder sig over, at han nu igen skal være holdkammerat med sin lillebror, som han fra 2002 til 2007 nåede at få 28 A-landskampe med:

- Det er da klart, at man som bror helst vil have, at det er på den måde frem for det andet. Så jeg er glad for, at det er sådan nu.

Niclas Jensen var agent for Daniel i de sidste år af midtbanespillerens karriere, mens Ivan Marko Benes var involveret, da Daniel Jensen i starten af årtusindet skiftede fra hollandsk til spansk fodbold og siden videre til Werder Bremen.

Det var i den nordtyske klub, at Daniel Jensen havde sine bedste år. Han opnåede 52 landskampe, mens den fem år ældre Niclas Jensen fik 62 kampe i rødt og hvidt.

Niels slog alle med smart taktik: Det her må du ikke gøre i PL-manager!

Se også: Efter kræftoperation: Lars Høgh tilbage på træningsbanen

Se også: Arsenal-ejer smækker kassen i: - Vi kan kun låne spillere

Se også: Udnytter smuthul: Toptræner indrømmer spion-snyd