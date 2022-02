Ekspert undrer sig: - Stort problem for hende

Krisen er måske ikke slut for Nadia Nadim, der er blevet kritiseret for sin rejse til Qatar i december

Nadia Nadim besøgte ørkenstaten Qatar for at reklamere for VM-slutrunden i landet i 2022. Nadim var en ud af fire såkaldte gæstestjerner, som besøgte landet i anledning af FIFA Arab Cup, hvor den engelske stjerne David Beckham også deltog.

Det medførte stor kritik af den danske fodboldstjerne, som afviser at have bidraget til et glansbillede af Qatar. Landet er nemlig under heftig beskyldning for at udnytte migrantarbejdere til blandt andet at bygge fodboldstadions.

Brandingekspert Carsten Herholdt fra The Branding Agency mener, at det kan blive et stort problem for landsholdsstjernen, hvis folkestemningen ikke ændrer sig.

- Der er jo opbygget en særlig og positiv fortælling om Nadia Nadim. Hun tilfører jo kvindefodbold en masse positive ting. Hun er ikke bare dygtig, hun er spændende og hendes udstråling sælger billetter.

- Det er jo alt det, som står i spil, når hun involverer sig med et land som Qatar, som har været kritiseret for korruption og udnyttelse af migrantarbejdere.

- Hvis den brede opfattelse er, at hun har begået en fejl, så er det det, som betyder noget. Hele den her sag kan ende med at påvirke hende meget negativt.

Nadia Nadim har scoret 38 mål for Danmark. Foto: Emma Sejersen/ Politiken

- Stort problem for hende

Samtidig forstår eksperten ikke hendes valg om ikke at udtale sig til medierne.

- Åbenhed afmystificerer og fastholder forbindelsen til hendes fans, så det er ret uheldigt, når hun ikke ønsker at udtale sig om sagen.

- Folkestemningen er jo meget kritisk i forhold til det, der foregår i Qatar og med god grund. Dermed kan jeg konstatere, at den holdning er den generelle, og derfor er det jo et stort problem for hende.

Tilbage i december sagde Nadia Nadim, at hun ville være tilgængelig for alle de spørgsmål, som pressen måtte have vedrørende hendes rejse til Qatar, når hun var færdig med sine eksamener.

Efterfølgende ombestemte hun sig og nægtede at besvare spørgsmål. Lige indtil mandag, hvor hun var gæst i TV2s 'Go' Morgen Danmark'.

- Var gæst i TV2's Go' Morgen' i morges for at tale om det, der har holdt hjemlige medier beskæftiget. Nu, hvor det sidste ord er sagt om det, er det tid til at vende tilbage til arbejdet, skrev Nadim på Twitter.

Det hjalp dog ikke på kritikken, der er haglet ned over Nadim den seneste tid.

Nadia Nadim er tidligere blevet kåret til årets dansker og årets forbillede i henholdsvis 2017 og 2018.

