Eksperter slår alarm: Anbefaler efterforskning

En veritabel bombe har ramt DBU i form af lækkede dokumenter, der stiller formand Jesper Møller og vicedirektør Kenneth Reeh i et uheldigt lys i en sag fra 2016 om billetter til Champions League-finalen.

Der står i en mail fra en anonym afsender, som Tipsbladet er i besiddelse af, at den og dokumenterne blev sendt til hele DBU's repræsentantskab, der tæller 145 medlemmer fra lokalunioner og klubber på herre- og kvindesiden, og muligvis også andre i og omkring dansk fodbold.

Dokumenterne, som Tipsbladet har også set, indeholder emails og et kontoudtog, der indikerer, at Jesper Møller og til sidst vicedirektør Kenneth Reeh lod DBU betale for fodboldbilletter til Champions League-finalen i 2016.

Jesper Møller skaffede i første omgang billetterne via tidligere DBU-formand Allan Hansen, men Møller overlod dem til Reeh, hvorefter formanden i slutningen af juni bad om at få tilbageført trukkede penge til billetterne fra hans løn, da han endte med ikke at bruge billetterne men i stedet havde givet dem videre til DBU-vicedirektøren.

DBU-vicedirektøren var taget afsted til Champions League-finalen med en gruppe personer, Ekstra Bladet i en grundig efterforskning i 2021 afdækkede ikke havde relation til DBU's arbejde, og at turen dermed ikke kunne kaldes arbejdsrelateret.

Dette forhold erkendte DBU indirekte i 2021, hvor man kaldte det en fejl, at personerne på turen ikke var blevet opkrævet penge for billetterne, og at det nu var sket via udsendelse af fakturaer til de pågældende personer.

Jesper Møller har været formand i DBU siden 2014. Foto: Jonas Olufson

De lækkede dokumenter fra sidste uges anonyme e-mail viser, at Kenneth Reeh en måneds tid efter Champions League-finalen efter forespørgsler fra regnskabsafdelingen bad om at få regningen for billetterne betalt fra en driftskonto i DBU, efter Jesper Møller tidligere i mailkorrespondencen havde skrevet, at han ikke skulle trækkes i løn for de seks Champions League-billetter, han ellers selv havde anskaffet via tidligere DBU-formand Allan Hansens kontakter i UEFA.

Først efter flere henvendelser fra Ekstra Bladet i 2021 opdagede DBU, at de seks personer på rejsen til Champions League-finalen i 2016 aldrig havde betalt for de eftertragtede billetter, hvilken man via kommunikationschef Jacob Høyer i 2021 fortalte, at man ville rette op på.

Tipsbladet har vendt sagen og dokumenterne med tre eksperter inden for strafferet, og det er en alvorlig sag for DBU-toppen, lyder vurderingen.

- I de dokumenter ligner det objektivt set mandatsvig, det der er foregået. Spørgsmålet er, om det er gjort med forsæt. Det ville være det, man ville forsøge at trykprøve i en politiefterforskning, siger Nicolaj Sivan Holst, der er lektor i strafferet ved Juridisk Institut på Københavns Institut.

- Når der er tale om attraktive billetter, der bliver brugt i en privat sammenhæng, er det ikke noget, DBU skal betale for. Så er det, vi kan ende ovre i mandatsvig, hvor man får en personlig ydelse og gevinst ved at udnytte ens rolle i en organisation. Det er oplagt, at det her ligner de sager, vi kender fra flere forskellige kommuner i de seneste år, hvor der er faldet dom for, at ledende medarbejdere har misbrugt deres stilling, siger Lotte Helms, der er Ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og som har en fortid som anklagerfuldmægtig ved Bornholms Politi, Tipsbladet.

DBU toppen med formand Jesper Møller i spidsen på plads i Torshavn under sidste års VM-kvalifikationskamp mellem Færøerne og Danmark. Til højre ses til Kenneth Reeh. Foto: Lars Poulsen

Sag bør tages op igen

I DBU mener man, at her er tale om en lukket sag, efter der i 2021 blev sendt fakturaer til deltagerne på Champions League-turen, og at der blot var tale om en 'beklagelig og hændelig fejl'.

Men sådan kan man ikke bare lukke sagen på efterkant, mener flere eksperter, der har set på sagen og dokumenterne for Tipsbladet.

- Man kan jo ikke bare sige, at den her sag er lukket, når DBU tilsyneladende ikke har håndteret Kenneth Reehs modtagelse af disse billetter, eller forløbet, hvor der går fem år, før man finder ud af, at DBU har betalt for disse billetter. Det er dybt problematisk, det der er foregået.

- Disse dokumenter og hele forløbet viser jo, at det ikke blev håndteret korrekt tilbage i 2016. Sagen har et omfang, hvor DBU som organisation bør undersøge sagen grundigt og tage de eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser, der er nødvendige, og at man tager procedurerne omkring sådanne sager op, så man sikrer, at det ikke kan ske igen, og herunder overvejer om politiet bør se på sagen, siger Hans Fogtdal, der er partner og jurist i firmaet Fraud React, til tipsbladet.dk.

- Bestyrelsen i DBU bør under alle omstændigheder nu gå ind og undersøge, hvad der helt præcist er op og ned i sagen, siger Hans Fogtdal.

- Og så bør DBU også fremlægge dokumentation for, at billetterne så også blev betalt i 2021. Det burde DBU lægge frem i en så grel sag, som det her er, siger Hans Fogtdal.

- Man må gøre op i bestyrelsen, om man vil lade det her ligge, eller om der nu er kommet så meget frem i sagen, at man ikke kan sidde det overhørig længere. Man kunne lade politiet se på, om der er noget i sagen, og om der er nogen, der skal straffes i henhold til straffeloven, siger Lotte Helms.

- Det er en rodet affære. Der er noget, der ikke hænger sammen, og som det vil være fornuftigt at lade myndighederne se nærmere på. Der er nogle ting, der dufter af, at man skal have undersøgt sagen nærmere, siger Lotte Helms.

DBU-formand Jesper Møller ønsker ikke at stille op til interview om sagen. DBU's kommunikationschef Jacob Høyer har følgende kommentar på Tipsbladets henvendelse og henviser i øvrigt til tidligere svar, man har givet til Ekstra Bladet.

- DBU’s bestyrelse har fået en orientering - også om artiklernes fejlagtige konklusioner - og har taget denne til efterretning. DBU’s Repræsentantskab er ligeledes orienteret, skriver Jakob Høyer i en sms.

Jakob Høyer har svaret på kritikken. Foto: Jonathan Damslund

12. april 2021 meddelte Jakob Høyer i en email til Ekstra Bladet, at man havde opdaget den manglende betaling fra de seks personer, der fik billetter til Champions League-finalen i 2016, og at man havde sikret sig, at det ikke ville ske igen.

- Vi har været igennem det hele igen og kan se, at der ikke er tilgået betaling fra de seks personer, der har deltaget i CL-finalen i 2016. Det er en fejl. Vi har nu sendt fakturaer for de omtalte billetter og sikret, at det ikke vil ske igen, citerede Ekstra Bladet Jakob Høyer for 12. april 2021.

I et referat fra begyndelsen af maj 2021 af et bestyrelsesmøde, som Jakob Høyer henviser til, er billetsagen omtalt således:

- På bestyrelsesmødet gav Jakob Jensen en kort, faktuel orientering om en historie i Ekstra Bladet for nogle uger siden om køb af billetter til Champions League-finalen i 2016. Artiklerne har flere faktuelle fejl; eksempelvis har Jesper Møller hverken købt eller disponeret de omtalte billetter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Tipsbladet har set dokumentation for, at Jesper Møller i marts 2016 bestilte og indvilligede i at betale for de seks Champions League-finalebilletter. Dokumentationen for dette findes i de lækkede dokumenter, der i sidste uge blev sendt anonymt til DBU’s repræsentantskab, som består af klubber og lokalunioner i dansk fodbold.

Strafferetligt er mandatsvig sager, hvor en person, der forvalter en andens formue, påfører denne tab for ens egen eller andres vindings skyld.

Mandatsvig har i hovedreglen en strafferamme på fængsel i op til 1 år og 6 måneder.