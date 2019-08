Elkjær misbrugt: - Det skal folk ikke gøre

Den danske fodboldlegende er IKKE i gang med at reklamere for en online platform til bitcoin-handel.

Preben Elkjær er tværtimod en blandt flere kendte danskere, der for tiden oplever, at deres billede bliver brugt i uhæderlige sammenhæng for at lokke penge ud af folk, der tror på de falske reklamer.

Lige nu florerer der en falsk artikel, som ligner en nyhed fra Berlingske Business, hvor Elkjær navn og billede bliver brugt.

Mandag Morgen opdagede den falske artikel og alarmerede fodboldikonet.

Dernæst advarede han sine følgere på Twitter og opfordrede til at dele budskabet.

Så blev det min tur til at blive misbrugt i falsk reklame.

Hold jer væk fra svindlen og del gerne, så vi undgår at nogle bliver kede af det, tak. pic.twitter.com/U0U6Pke15O — Preben Elkjær (@PePreben) August 7, 2019

'Preben Elkjær har investeret 500 millioner kroner i en ny platform,' lyder det løgnagtigt.

Derudover står der også:

'Ved at afsløre dette system, føler jeg nu, at jeg på en eller anden måde give igen, til det danske folk.'

Ubehageligt

Elkjær mener, at det ville være forfærdeligt, hvis folk faldt i.

- Det er selvfølgelig ubehageligt. Det skal folk ikke gøre, siger han til Mandag Morgen.

- Okay, så jeg skulle have investeret 500 millioner kroner? Så skal man virkelig tro på tingene for at hoppe på den.

Han tilføjer desuden, at han håber, at politiet kan gøre noget for at stoppe sådanne sager.

