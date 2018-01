EM-helt i åndenød: Her får han bolden 'lige i bollerne'

'Den sad godt nok lige i bollerne den der. Det er først nu, jeg har fået vejret igen,'

Sådan lød det fra vores alle sammens store EM92-helt John 'Faxe' Jensen, kort efter han havde fået tyret en bold lige i den mest private del af en mands krop.

Den danske politiker Torsten Schack Pedersen fra Venstre var manden bag sparket, der sendte Faxe en smut ud over banden for at genfinde pusten, da 'Folketinget' og 'EM92' mødtes i en showkamp i forbindelse med aftenens indendørs-stævne i Brøndby Hallen, kaldet KMD Cup.

Den tidligere danske midtbanedynamo pressede højt, da Venstre-manden inde i målet knaldede til bolden. En halv-utilfreds Faxe måtte en tur dyyyybt ned i lungerne for at genfinde pusten ovenpå 'fuldtræfferen', men kunne dog stille op til et humoristisk interview med TV3 Sport efterfølgende.

Se 'bolle-skuddet' i artiklen øverst oppe

Ikke overraskende var EM-drengene klart de overlegne i showkampen, da der skulle findes en vinder, og holdet, der blandt andet bestod af Faxe, Kim Vilfort og Henrik Larsen, besejrede de folkevalgte politikere usvigeligt sikkert med 5-1.

Se også: Kahlenberg får selskab af store Brøndby-profiler

Se også: Fire Superliga-klubber arrangerer stort indendørsstævne