'En af verdens lækreste' på vej til Superligaen

Rurik Gislason kan være på vej retur til Superligaen godt fem år efter, at han forlod FC København.

Den 32-årige offensivspiller er aktuelt transferfri efter senest at have tørnet ud for SV Sandhausen i Tyskland, og dermed kan en interesseret klub slå kløerne i islændingen ganske kvit og frit.

Den mulighed lurer en enkelt dansk klub på.

- Jeg taler med en klub i Danmark i øjeblikket, og det kunne godt være interessant for Rurik. Det er en klub i Superligaen, men jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger Olafur Gardarsson, der er agent for Rurik Gislason, til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Han vil gerne tilbage til Danmark. Rurik har haft nogle gode år i dansk fodbold, og det vil bestemt være en fin mulighed for ham at vende tilbage.

Det skal være nu: Tåbeligt: Få det nu lavet om!

Der er også andre muligheder for Rurik Gislason, som i øjeblikket holder formen ved lige, mens han venter på, at fremtiden bliver afklaret.

- Vi har sagt nej til flere tilbud, og nogle af dem har været ganske lukrative. Han kommer fra et ophold i Tyskland, hvor det ikke gik så godt til sidst, så han passer på sig selv og tænker sig grundigt om, før han skriver under med en ny klub. Han vil gerne nyde at spille fodbold igen, lyder det fra agenten.

Rurik Gislason blev for et par år siden verdenskendt efter en beskeden optræden på 27 minutter i Islands VM-kamp mod Argentina. Den argentinske skuespiller Gimena Accardi og hendes brasilianske kollega Gabriela Lopes faldt nemlig for Gislason og begyndte at følge ham på Instagram.

Det gjorde, at antallet af følgere steg fra ca. 30.000 til knap en halv million på få dage. Desuden nominerede flere magasiner - eksempelvis W Magazine - ham til at være en af VM's lækreste spillere, og han opnåede på sit højeste over en mililon følgere - hvilket genererede ham større indkomst, end arbejdsgiveren i 2. Bundesliga lagde hver måned.

Gislason må i dag nøjes med knap 800.000 følgere, men han kan da glæde sig over, at han er noteret for 181 kampe i Superligaen, hvilket gør ham til den islænding med flest optrædener i Danmarks bedste fodboldrække. Foruden FC København har offensivspilleren tørnet ud for Viborg FF og OB.

32-årige Rurik Gislason står desuden noteret for 53 landskampe for Island - det er dog nogle år siden, han senest har været udtaget til en samling.

Her lige et par eksempler på Gislasons uimodståelige islandske charme, der har skaffet ham følgere over hele verden:

