Er det årets serie-mål?

Daniel Tander Nielsen scorede et mål for Sorø Freja i Serie 3, der kandiderer til årets serie-mål

Selvom det ikke er elite-niveau, så kan der nogen gange opstå magi i Danmarks amatørrækker.

Det gjorde der i Serie 3-kampen mellem Sorø Freja og et af rækkens tophold Tårnborg IF.

Selvom Sorø Freja led et 3-4 nederlag, så bragte de sig foran på et mål, der kunne være med i puljen, hvis årets serie-mål blev kåret.

Helt ude fra sidelinjen modtager 23-årige Daniel Tander Nielsen bolden, og i stedet for at slå det oplagte indlæg sender han til Tårnborg IF's målmands store overraskelse bolden i målet.

De to hold spiller i Serie 3's pulje 7, hvor Tårnborg med sejren har spillet otte kampe og ligger nummer to med syv sejre og et enkelt nederlag.

Sorø Freja har spillet tre kampe mere end Tårnborg IF og indtager derfor efter 11 kampe ottendepladsen, hvor holdet har hentet fem sejre og lidt seks nederlag.

Du kan se det spektakulære mål i videoen i toppen af artiklen.

Serie-træner før Brøndby-brag: Det er unfair!

Stridsøksen begravet

Dansker sender sin klub tættere på første mesterskab