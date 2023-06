Er det slut?

Det er næsten et år siden, at Nicolai Jørgensen senest var på kontrakt i en fodboldklub.

Trods den lange tid uden en aftale er han på ingen måde klar på at skrive under på hvad som helst.

Hvis ikke det rigtige kommer denne sommer, kan det være, at den 32-årige tidligere landsholdsangriber stopper karrieren. Han kan dermed have spillet sin sidste professionelle fodboldkamp.

- Hvis der kommer et brandtilbud, jeg synes, er nice, så kan jeg overveje det (at fortsætte, red.). Det har også været sjovt at se den anden side af livet for første gang i så mange år, men nu må vi se, hvad der sker, fortæller den tidligere FCK-spiller søndag til Ekstra Bladet i forbindelse med Fodboldfondens galla.

- Det bliver en sjov sommer. Det er egentlig det, jeg har at sige.

- Er du tæt på noget?

Annonce:

- Nej, overhovedet ikke for at være helt ærlig. Lige nu har jeg fokuseret rigtig meget på at tage den pause, jeg havde brug for, og så må vi se, hvad der sker. Hvis der kommer noget rigtig spændende, tager vi den derfra, og så er jeg begyndt at forberede mig på den anden side af fodbolden.

Nicolai Jørgensen dukkede op til Fodboldfondens velgørenhedsgalla sammen med sin kone, Theresa Kofoed Jørgensen. Screendump: Tariq Mikkel Khan

- Hvis der ikke kommer noget inden for de næste måneder, kan du så godt finde på at stoppe karrieren?

- Jaaa, det kunne jeg godt. Hvis der ikke kommer det rigtige, så er jeg afklaret nok med, at det er, som det er. Jeg har haft en sindssyg spændende karriere, som jeg slet ikke turde håbe på på forhånd, så det er ikke et problem, jeg har at sige stop, hvis det er.

- Men jeg ved også, at jeg har en del gode år tilbage i mig, men det kræver, at der kommer nogen og satser på projektet, hvis man kan sige det sådan.

Nicolai Jørgensen er begyndt at læse indledende erhvervsøkonomi.

- Det er med excel-ark, som alle andre lærer, når de er 18-19 år, så det er mega-spændende og sjovt.

Jørgensen har spillet i AB, Bayer Leverkusen, 1. FC Kaiserslautern, FC København, Feyenoord og Kasimpasa, mens et muligt skifte til Premier League-klubben Newcastle glippede. Screendump: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Dem tæt på har sværere ved det

Danskerens tidligere klub FC København blev mestre for anden sæson i træk og vandt endda også pokalturneringen.

Denne gang havde Nicolai Jørgensen dog ingen andel i det, men derfor kan han godt glæde sig meget over det.

- Ja, helt vildt. Jeg tror, at nogen af dem, jeg kender tæt på, har lidt sværere ved det efter det, øøøh ... men jeg er jo FC-dreng, og jeg jublede så meget i år og snakkede med nogen af drengene. Det var så fedt at se.