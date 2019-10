Erkender kokain-brøler: Stopper karrieren

Den danske fodboldspiller Ken Ilsø er blevet idømt en karantæne på to år, efter at han i januar blev testet positiv for kokain. Han erkender selv og stopper karrieren omgående

Den danske fodboldspiller Ken Ilsø stopper karrieren med øjeblikkelig virkning.

Det sker som følge af en dopingdom på to års karantæne, som det australske antidoping-agentur (ASADA) netop har idømt den 32-årige dansker. Det skriver Spillerforeningen.

Dommen er resultatet af en positiv prøve indeholdende stoffet benzoylecgonin, som blev foretaget tilbage i januar, mens Ilsø var på kontrakt i den australske klub Adelaide United.

Nyheden om testen så offentlighedens lys i marts, hvorefter Ilsø blev suspenderet i klubben, ligesom han blev udelukket fra deltagelse i den australske liga.

Siden har der været stille omkring den tidligere Superliga-profil, mens efterforskningen har gået sin gang. Men nu er dommen afsagt, og Ilsø går i samme ombæring til bekendelse.

- Det var ikke en kalkuleret beslutning, der skulle gøre mig bedre på fodboldbanen. Det var derimod en elendig beslutning, jeg tog i svagt øjeblik, siger Ken Ilsø.

I kendelsen fra ASADA bakkes den udlægning op, da det her fremgår, at man ikke mener, at stoffet er indtaget som forsøg på at forbedre præstationsevnen.

Det ændrer dog ikke ved dommen, som står ved magt, og det samme gør Ilsøs farvel til det professionelle fodbold-liv. En rejse, som han forsøgte at gøre til lige netop dette.

Karrieren bragte ham rundt over hele kloden, og han nåede foruden Danmark at optræde i Holland, Tyskland, Kina, Singapore, Malaysia og senest Australien. En berigelse, siger han selv, omend det havde konsekvenser mod slutningen.

- Til sidst blev det dog også ensomt altid at rejse rundt alene. I Australien blev ensomheden for overvældende og i et forsøg på at slippe væk fra virkeligheden for et øjeblik, tog jeg en elendig beslutning. Jeg fortryder det, men jeg står også ved min handling og lever med konsekvenserne, siger Ilsø.

- Det var selvfølgelig ikke sådan, jeg havde regnet med, at jeg skulle slutte min professionelle fodboldkarriere. Men det er, som det er, og det bliver, som det bliver. Nu ser jeg fremad, og tiden er inde til livet efter fodbold. Jeg er startet på et studie, og jeg vil bruge den næste tid på at finde ud af, hvad jeg gerne vil lave fremadrettet, lyder det.

Den nu pensionerede fodboldspiller har gennem hele forløbet været i kontakt med både Spillerforeningen herhjemme samt den australske pendant, PFA.

- Vi er selvfølgelig glade for, at ASADA – med rette – har vurderet, at Ken ikke har forsøgt at forbedre sin præstation på banen eller på anden måde at snyde nogen, siger Mads Øland, der er direktør i Spillerforeningen.

- Det er jo slet ikke dét, den her sag handler om. Det er ASADA gudskelov også kommet frem til, og det har de lagt vægt på i kendelsen. Det er, trods alt, positivt, lyder det fra Øland.