Erkender risiko i dansk fodbold

Efter Ekstra Bladet torsdag kunne fortælle, at fodboldklubben Fremad Amager er blevet købt af to hampdyrkende og dømte bedragere, slår Divisionsforeningen fast, at der er en risiko for at ryste fundamentet i dansk fodbold, hvis enhver ejerkreds lukkes ind i dansk fodbold.

Forrige mandag kom det frem, at de to amerikanere Josh Wallace og Richard Finger har købt Fremad Amager. Begge er dømt for bedrag, og Josh Wallace har fortalt til Ekstra Bladet, at de to på under fire år har skabt deres nye formue ved produktion af hamp.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan en arbejdsgruppe under DBU lige nu kigger på reglerne for ejerne af klubberne, og Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen, erkender i et interview med Ekstra Bladet, at det er nødvendigt.

- Når nu to cannabis-dyrkere fra USA køber en dansk klub gennem et selskab i Nevada, og de ligefrem indrømmer, at der er skattetænkning ind over. Hvor seriøse synes du så, at reglerne er for nuværende i forhold til, hvem der kan eje en klub og dermed få licens?

- Vi er ikke mindre seriøse end på andre erhvervsområder i Danmark. Så er det muligt, at vi ser nogle udfordringer i for let adgang til ejerskaber. Og det er muligt, at vi kan ønske nogle øgede sikringsmekanismer, end dem vi har i dag, som i parentes bemærket i vid udstrækning er større end andres. Og det er vi ved at kigge på. Og mit gæt er, at det kommer vi til at implementere, siger Claus Thomsen.

- Er der ikke en risiko for, at dansk fodbold kommer til at hvile på et usikkert fundament, fordi man ikke kender de interesser, som nye ejere går ind med?

- Jo, det ser vi en risiko for. Og derfor er der også i regi af DBU en arbejdsgruppe i gang med at kigge på mulige reguleringer af det felt.

Direktør i Divisionsforeningen under DBU (Dansk Boldspil Union), Claus Thomsen. Arkivfoto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

- Det handler jo dybest set om en sport, hvor der er fans, idoler, foreningsliv, spillere og økonomi. Hvordan ser du vægtningen af den kombination?

- De ting skal befordre hinanden. Man er nødt til at have en kommerciel stærk 3F Superliga, som grundlag for elitetalentudvikling. Men man er ligeledes nødt til at have forbindelsen ned i foreningerne. Man er nødt til at forsvare den gennemtrængende fodboldkultur, der er i Danmark. Det er jo svaret på det.

- Hvor vigtigt er ejerskabet i at få den kabale til at gå op?

- Det er jo derfor, at der er grund til at kigge ind i reguleringerne, fordi ejerskabsformerne skifter i disse år. Og derfor skal vi kigge ind i, at vi sikrer, at ejerskabsformerne er i overensstemmelse med de samlede interesser i dansk fodbold. Men vi skal også give gode erhvervsvilkår. Herunder gode vilkår for at kunne tiltrække investeringer.