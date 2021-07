Esbjerg-drama fortsætter: Profiler slettet fra hjemmesiden

Det er hurtigt fra tanke til handling hos teamet bag Esbjerg fB.

Det er en uge siden, at Jakob Ankersen, Kevin Conboy, Yuri Yakovenko og Zean Dalügge blev smidt ud af førsteholdstruppen på grund af sportslige årsager, som EfB har formuleret det.

Kaostræner gemte sig i bussen

Der har ellers været meget ballade den seneste tid, hvor cheftræner Peter Hyballa er blevet beskyldt for både fysisk og psykisk at være efter spillertruppen, ligesom vi her på tipsbladet.dk kunne fortælle, at og staben har mærket cheftrænerens vrede.

Og EfB er i hvert fald ikke i gang med at deeskalere sitautionen omkring Hyballa, for nu fremgår de tre af de fire spillere ikke af førsteholdstruppen på klubbens hjemmeside.

Ankersen, Conboy og Yakovenko er alle seniorspillere, mens 18-årige Zean Dalügge kun er 18 år og derfor fortsat fremgår på U19-holdet. De tre andre er dog ikke nogen steder at finde længere.

Klubben indleder om lidt mere end en uge 1. division med en hjemmekamp mod Vendsyssel FF.

De fire skal selvtræne for tiden og derefter være med U19-holdet, når de tager hul på træningen.

Spillerforeningen har anmeldt klubben til Arbejdstilsynet.