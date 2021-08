Esbjerg-ejere i kendt skattely: - Stort problem

De kontroversielle ejere af EfB har købt fodboldklubben gennem et selskab i Hong Kong, der er et kendt skattely og for manglende gennemsigtighed

Danmarks - for tiden - mest udskældte fodboldklub EfB rammes nu af yderligere kritik.

For hovedparten af traditionsklubben er ejet af et selskab i Hong Kong, der er kendt for særdeles attraktive vilkår for virksomheder, der ikke vil betale skat, eller som ønsker at skjule ejerstrukturen.

- Som udgangspunkt er Hong Kong et af de lande, som vi betragter som et skattely, siger Christian Hallum, skatteekspert i organisationen Oxfam Ibis.

Han peger på, at ifølge Tax Justice Network er Hong Kong nummer syv på listen over skattely-lande og nummer fire, når det gælder finansiel hemmeligholdelse.

- Det er ikke sådan, at man alene ud fra en geografisk placering kan sige, at der foregår noget, som ikke bør foregå. Men det rejser da det helt centrale spørgsmål: Hvorfor ejer en ejerkreds i USA en dansk fodboldklub gennem Hong Kong?.

Stort problem

Også organisationen Transparency International Danmark er kritiske over for den uigennemskuelige ejerstruktur.

- Det er et stort problem, og det illustrerer problemet med manglende gennemsigtighed i sport eksempelvis for at undgå hvidvask. Man bør kunne se, hvem der er de reelle ejere af en sportsklub, siger Jesper Olsen, formand for organisationen.

Esbjerg Investment Limited ejer hovedparten af aktierne i aktieselskabet bag EfB. Selskabet ligger i Hong Kong, og det er ikke muligt at se, hvem der ejer det.

Kender ikke den egentlige ejer

Dermed ved hverken fans eller øvrige i og omkring klubben i princippet, om det er en sharia-sheik eller religiøs sekt, der er den egentlige ejer af klubben, lyder kritikken videre:

- For at beskytte sportens integritet og de værdigrundlag, som den hviler på, er der væsentlig grund til gennemsigtighed. Sport er ikke kun en økonomisk forretning; det udgør ofte også et pejlemærke for eksempelvis unge mennesker, der ser sportsstjerner som forbilleder, siger Jesper Olsen.

Kritikken af ejerstrukturen kommer i kølvandet på, at spillerne i klubben har fortalt om særdeles uortodoks trænerstil, der ifølge klubbens spillere byder på alt fra verbale ydmygelser til fysiske overgreb.

I seneste uge stod 21 spillere således samlet frem og fortalte, hvordan de føler sig kørt over af klubbens trænere med cheftræner Peter Hyballa i spidsen.

Svarer ikke

Ekstra Bladet har været i kontakt med EfB’s presseafdeling, der henviser til Brian Bo Knudsen, adm. direktør, som henviser til bestyrelsesformand Michael Kalt.

Ekstra Bladet har derfor forsøgt at ringe til bestyrelsesformanden, ligesom vi fredag har sendt ham en mail med en række spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Han er imidlertid ikke vendt tilbage på vores henvendelser.